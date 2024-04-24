Деним, золото и ягоды: как прошел весенний показ ДЛТ?

Раздаем фэшн-шик при помощи украшений, которые смело носим по несколько за раз (надеваем по четыре кольца — что? да!). Например, переплетаем между собой колье Vien и Sevenworlds и складываем многоуровневый аксессуарный сюжет из браслета Hypso. Помним про популярные жемчужные нити (как у Carven и Moschino): носим с черными шерстяными куртками и корпоративными белоснежными рубашками.

Но главная модная драгоценность сезона — корсет Dries Van Noten из золотистого жаккарда (важный тренд от Miu Miu и Marc Jacobs), который команда ЦУМа советует дополнять атласными брюки и бейби-сумкой из сотни страз.