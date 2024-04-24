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Показы и коллекции

Деним, золото и ягоды: как прошел весенний показ ДЛТ?

Модный туториал по главным весенне-летним трендам от команды ДЛТ Fashion Show (во front row собрались кутюрье Ксения Подвальная, готик-дива Salavat Qypere и худрук JM Studio Юлия Матвиенко!): максимум пастельных оттенков, ультрафеминного тейлоринга и денима, дополненных сложносочиненным стайлингом и многоярусными украшениями. 

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

Колористический лайфхак для отработки тренда на пастельные оттенки: мэтчим черничные рубашки и земляничные наряды с сумками цвета морской волны. Не забываем про монохромную базу даже летом: не отказываемся от кремовых тренчей Rokh и дарк-фэшн кожанок Co, а тотал-деним лук из джинсовой куртки YS Army Paris и палаццо Dries Van Noten сочетаем с ярко-зеленой сумкой Bottega Veneta.

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

Запоминаем главные модные трюки от стайлинг-директора ЦУМа Юки Вижгородской. Итак: надеваем жакет Co задом наперед, практикуем дабл-бэггинг с сумками Jil Sander (проделываем тот же фэшн-фокус с Bottega Veneta) и готовимся засучить рукава пиджака The Andamane. Еще один любимый модный трюк Юки — заправлять рубашку на запах в брюки вместо привычного застегивания на все пуговицы.

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

DLT Fashion Show
Архивы пресс-служб

DLT Fashion Show

Раздаем фэшн-шик при помощи украшений, которые смело носим по несколько за раз (надеваем по четыре кольца — что? да!). Например, переплетаем между собой колье Vien и Sevenworlds и складываем многоуровневый аксессуарный сюжет из браслета Hypso. Помним про популярные жемчужные нити (как у Carven и Moschino): носим с черными шерстяными куртками и корпоративными белоснежными рубашками.

Но главная модная драгоценность сезона — корсет Dries Van Noten из золотистого жаккарда (важный тренд от Miu Miu и Marc Jacobs), который команда ЦУМа советует дополнять атласными брюки и бейби-сумкой из сотни страз. 

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