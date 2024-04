Имени Марлен Дитрих: как прошел нью-йоркский показ Christian Dior?

На шоу в Бруклинском музее Мария Грация Кьюри попыталась поженить Нью-Йорк и Париж — с опорой на референсы из кутюрной коллекции Кристиана Диора 1947 года и собственные синефильские впечатления от сериала The New Look на Apple TV+ (всем смотреть!).