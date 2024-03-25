Основатель «Кашемира и Шелка» Виктория Саава: «Самый главный тренд — подорожание всех процессов»

Основатель компании «Кашемир и Шелк»

Один из трендов в модной индустрии — удорожание всех процессов. Во время пандемии сильно сократилось потребление, по мере снятия ограничений спрос начал расти, и сырьевые источники не успели среагировать. Поэтому сырье подорожало, а процесс производства усложнился. И сейчас производящим компаниям вновь приходится принять ситуацию более рационального потребления в мире.

В последнее время в коллекциях просматривается меньше андрогинных силуэтов — на смену пришли более феминные ladylike-луки. Мода меняется по спирали: когда в мире творится что-то непонятное, людям хочется определенности. В моем понимании женственность — это конкретика, а андрогинные силуэты — абстракция.

Мой личный летний мастхэв — белые рубашки, которые всегда к лицу. Я очень люблю носить в жаркую погоду шелковые струящиеся платья длины макси, а еще меняю строгий плечистый пиджак на легкий льняной — чтобы не выглядеть слишком серьезной.

Уже готовимся к холодам — закупили осенне-зимнюю коллекцию. У Fabiana Filippi появятся классные минималистичные пальто, у Agnona — красивый трикотаж пастельных оттенков. Colombo и Avant Toi преуспели в кашемире, а Mantu — в ультрафеминных платьях, которые подойдут всем без исключения.