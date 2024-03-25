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Показы и коллекции

Основатель «Кашемира и Шелка» Виктория Саава: «Самый главный тренд — подорожание всех процессов»

На подиуме отеля Grand Hotel Europe сеть магазинов итальянской одежды «Кашемир и Шелк» показала мастхэвы из весенне-летних коллекций Fabiana Filippi, Peserico, Avant Toi, Agnona, Colombo, Zanellato — отдел моды «Собака.ru» поговорил с основателем компании Викторией Саава о новинках сезона и о вызовах, с которыми сталкивается фэшн-индустрия.

Fabiana Filippi
Архивы пресс-служб

Fabiana Filippi

Fabiana Filippi
Архивы пресс-служб

Fabiana Filippi

Fabiana Filippi
Архивы пресс-служб

Fabiana Filippi

Fabiana Filippi
Архивы пресс-служб

Fabiana Filippi

Fabiana Filippi
Архивы пресс-служб

Fabiana Filippi

Fabiana Filippi
Архивы пресс-служб

Fabiana Filippi

Летом «Кашемир и Шелк» по примеру креативного директора Fabiana Filippi Лючии Де Вито советует мэтчить трикотаж пастельных оттенков и осваивать искусство фэшн-многослойности — с легкими пиджаками и кардиганами в комбо со струящимися палаццо и макси-юбками. Главные аксессуары сезона — стейтмент-колье, массивные серьги и ремешки-шнурки, которыми подпоясываем свободные оверсайз-туники и стейтмент-жакеты. 

«Кашемир и Шелк»
Архивы пресс-служб

«Кашемир и Шелк»

«Кашемир и Шелк»
Архивы пресс-служб

«Кашемир и Шелк»

«Кашемир и Шелк»
Архивы пресс-служб

«Кашемир и Шелк»

«Кашемир и Шелк»
Архивы пресс-служб

«Кашемир и Шелк»

«Кашемир и Шелк»
Архивы пресс-служб

«Кашемир и Шелк»

«Кашемир и Шелк»
Архивы пресс-служб

«Кашемир и Шелк»

«Кашемир и Шелк»
Архивы пресс-служб

«Кашемир и Шелк»

«Кашемир и Шелк»
Архивы пресс-служб

«Кашемир и Шелк»

Из важного: «Кашемир и Шелк» расширяет фэшн-горизонты и готовится к открытию бутика в Ташкенте 19 апреля (событийная подсказка — в сет-дизайне показа с видами Бухары).

Виктория Саава

Основатель компании «Кашемир и Шелк»

Один из трендов в модной индустрии — удорожание всех процессов. Во время пандемии сильно сократилось потребление, по мере снятия ограничений спрос начал расти, и сырьевые источники не успели среагировать. Поэтому сырье подорожало, а процесс производства усложнился. И сейчас производящим компаниям вновь приходится принять ситуацию более рационального потребления в мире.

В последнее время в коллекциях просматривается меньше андрогинных силуэтов — на смену пришли более феминные ladylike-луки. Мода меняется по спирали: когда в мире творится что-то непонятное, людям хочется определенности. В моем понимании женственность — это конкретика, а андрогинные силуэты — абстракция.

Мой личный летний мастхэв — белые рубашки, которые всегда к лицу. Я очень люблю носить в жаркую погоду шелковые струящиеся платья длины макси, а еще меняю строгий плечистый пиджак на легкий льняной — чтобы не выглядеть слишком серьезной.

Уже готовимся к холодам — закупили осенне-зимнюю коллекцию. У Fabiana Filippi появятся классные минималистичные пальто, у Agnona — красивый трикотаж пастельных оттенков. Colombo и Avant Toi преуспели в кашемире, а Mantu — в ультрафеминных платьях, которые подойдут всем без исключения. 

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Виктория Саава

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