Лучший шаг: российские модели на неделях моды

Тане Чурбановой наступает на пятки двадцатидвухлетняя Вика Евсеева из Вязьмы, вошедшая в топ-12 прорывных моделей по версии Vogue (вместе со звездой FW-сезона Агель Аколь — канадской моделью с южносуданскими корнями). Прошедший сезон оказался переломным для Вики, а в этом году воспитанница агентства Elite сумела приумножить успех: в Нью-Йорке примерила секс-позитивные комбинации Ludovic de Saint Sernin и стейтмент-пальто Tory Burch, в Милане — тихо-роскошный лук Bottega Veneta и люверскор Moschino, а в Париже дважды вышла на подиум Balmain (в том числе закрыла показ Оливье Рустема!), поддержала дебют Чемены Камали в Chloe, а также поработала с Виржини Виар в Chanel и Дэниелом Розберри в Schiaparelli.