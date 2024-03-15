Лучший шаг: российские модели на неделях моды

Кто собрал модное бинго из гранд-показов Prada и Chanel, взобравшись на моделинг-постамент, а кому под силу заключать эксклюзивные контракты и закрывать шоу Valentino? Вот главные звезды отечественного моделинга, готовые вежливо подвинуть с подиума Мариякарлу Босконо, Мону Тугаард и Наоми Кэмпбелл.
The best of best
Российские легенды-супермодели, из сезона в сезон задающие фэшн-планку
Ирина Шейк
Едва успеваем следить за модными успехами Ирины Шайхлисламовой: за время fashion month участвовала в 14 показах, закрыла шоу Tory Burch и Altuzarra, а следом попала на апрельскую обложку нидерландского Vogue, снялась в дружеском лукбуке Y/Project, стала лицом канадского бренда Aritzia (с образцовыми флисками и спортшик-худи) и блеснула в Dolce & Gabanna на оскаровской афтерпати Vanity Fair.
Наташа Поли
Пермская супермодель Наталья Полевщикова, или Наташа Поли, уже двадцать лет находится в авангарде моделинг-индустрии: в этом сезоне сделала 9 шоу и часто выступала в дуэте с Ириной Шейк, например, на миланском показе Dolce & Gabbana. Еще дуэт Поли-Шейк засветился на шоу Schiaparelli и Mugler, проходивших в Париже — там же Полевщикова закрывала показ Acne Studios.
Наталья Водянова
Гранд-дама индустрии Наталья Водянова дважды вышла на парижский подиум: сначала открыла показ Гурама Гвасалии в Vetements (гипероверсайз-шоу собрало звездный кастинг с Мариной Линчук, Анваром Хадидом и «отчаянной домохозяйкой» Марсией Кросс), а затем закрыла Stella McCartney в белоснежной шубе-облаке.
Фэшн-триумф
Золотой состав российского моделинга: после уверенного дебюта делают десятки показов за сезон, успевая все, везде и сразу
Таня Чурбанова
В российском моделинг-авангарде — Таня Чурбанова из Мценска, которая получает гран-при за подиум-явку второй сезон подряд. За сезон FW'24 модель Number Management сделала 23 выхода (больше, чем Ирина Шейк): примерила шляпы-кораблики Moschino, лыжные гранд-перчатки Prada и дофаминовый birdcore Джонатана Андерсона. Дважды выходила на показах Loewe и Carolina Herrera, а еще вместе с Симоной Куст успела появиться в Muse Magazine.
Вика Евсеева
Тане Чурбановой наступает на пятки двадцатидвухлетняя Вика Евсеева из Вязьмы, вошедшая в топ-12 прорывных моделей по версии Vogue (вместе со звездой FW-сезона Агель Аколь — канадской моделью с южносуданскими корнями). Прошедший сезон оказался переломным для Вики, а в этом году воспитанница агентства Elite сумела приумножить успех: в Нью-Йорке примерила секс-позитивные комбинации Ludovic de Saint Sernin и стейтмент-пальто Tory Burch, в Милане — тихо-роскошный лук Bottega Veneta и люверскор Moschino, а в Париже дважды вышла на подиум Balmain (в том числе закрыла показ Оливье Рустема!), поддержала дебют Чемены Камали в Chloe, а также поработала с Виржини Виар в Chanel и Дэниелом Розберри в Schiaparelli.
Алена (Alyosi) Соломатина
После сентябрьского дебюта на показе Prada москвичка с азербайджанско-узбекистанскими корнями Алена Саламатина сумела укрепить свои фэшн-позиции. В новом сезоне Alyosi открыла показ Philosophy di Lorenzo Serafini, дважды вышла на лондонский подиум Симон Роша (а еще участвовала в январского кутюрном шоу с Jean Paul Gaultier!), вместе с Таней Чурбановой поддержала дебют Адриана Аппиолазы в роли креативного директора Moschino и вновь дефилировала на миланском показе Миуччи Прады.
Лина Емельянова
В сравнении с пятью показами в сезоне SS'24 Лина Емельянова из агентства Rush сбавила фэшн-обороты, но сумела собрать фэшн-каре из четырех шоу на неделях моды в Милане и Париже: дефилировала в авангардном свитере JW Anderson и меховом анораке Loewe от Джонатана Андерсона, вышла на подиум готического шоу Valentino Пьерпаоло Пиччоли и надела ретро-хлопок от Миуччи Прады и Рафа Симмонса.
Подиум-дебют
Главные дебютантки сезона с грандиозными моделинг-перспективами
Пелагея Нецветаева-Долгалева
Главный дебют сезона — балерина Большого театра (с петербургским бэкграундом) и подопечная агентства Avant Пелагея Нецветаева-Долгалева, которая за три дня в Париже успела больше, чем многие модели за пару-тройку сезонов. Совмещая балетную карьеру с подиумом, Полина закрыла показ Valentino и вышла на шоу Chanel и Miu Miu — не только собрала модный фулхауз из брендов А-списка, но и попала в рейтинг самых перспективных ньюкаммеров сезона Models.
Илария Назарова
Большое моделинг-будущее пророчат 17-летней москвичке Иларии Назаровой из Avant. Из осенне-зимнего кампейна Kalmanovich и съемок Lime отправилась на подиум Tom Ford (с одобрения кастинг-директора Пьерджорджо Дель Моро), а затем сделала миланские шоу Sportmax и Dolce & Gabbana. В перерывах успела познакомиться с Юргеном Теллером и Катей Мухиной, а также загадала важное моделинг-желание — сняться для кампейна Saint Laurent в объективе Юргена.
Дарья Даниленко
Versace FW'24
Подопечная петербургского модельного агентства Select Management Дарья Даниленко снимается для казахстанского Marie Claire, корейского Neighbor и тайского L'Officiel, но не была в фэшн-почете у серых кардиналов локального кастинга — впрочем, это не помешало Даше громко дебютировать на мировом подиуме, закрыв миланский показ Versace.
Из Петербурга в Париж
Главные петербургские моделинг-имена
Алина Болотина
Петербургская модель Алина Болотина выходит на подиум редко, но метко: в этом сезоне дважды появилась на парижском софткор-шоу Undercover Джуна Такахаши, а следом появилась в мартовской съемке на страницах турецкого Elle (в мини-рюш Miu Miu, бахроме-люверсах Prada, ретро-комбинезоне Bottega Veneta и лоферах-кораблях Gucci).
Маша Скокова
Louis Vuitton FW'24
Стабильность — признак мастерства: на неделе моды в Париже петербурженка Маша Скокова сделала единственный, но неповторимый 34-й (!) выход для Louis Vuitton. Фэшн-любимица Николя Жескьера связана эксклюзивным контрактом с модным домом и участвует в его показах уже 8 лет, начиная с осенне-зимнего сезона 2016 года (и не планирует останавливаться).
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