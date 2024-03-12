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Показы и коллекции

Драпировки, клетка и лео-принт: что будет модно через полгода

Не отстаем от мирового фэшн-расписания и запасаемся всем самым трендовым с отгремевших осенне-зимних показов — вот 8 супер-мастхэвов и стайлинг-трюков (от пушистых гранд-шуб до платьев из капроновых колготок!), которые будут с нами аж до следующей весны. 

Прозрачность

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Gucci FW'24
Архивы пресс-служб

Gucci FW'24

Dilara Findikoglu FW'24
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu FW'24

Ludovic de Saint Sernin FW'24
Архивы пресс-служб

Ludovic de Saint Sernin FW'24

Acne Studios FW'24
Архивы пресс-служб

Acne Studios FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Mugler FW'24
Архивы пресс-служб

Mugler FW'24

Valentino FW'24
Архивы пресс-служб

Valentino FW'24

Ferragamo FW'24
Архивы пресс-служб

Ferragamo FW'24

Fendi FW'24
Архивы пресс-служб

Fendi FW'24

JW Anderson FW'24
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24

Conner Ives FW'24
Архивы пресс-служб

Conner Ives FW'24

Глобальный тренд на прозрачность с нами как минимум до предновогодних вечеринок: будем носить белоснежные лонгсливы Acne Studios c ультракороткими шортами, струящиеся комбинации Gucci и Ferragamo c пушистыми свиферами, а капроновые колготки Saint Laurent — вместо силуэтных бодиконов. 

Ladylike

Miu Miu FW'24
Архивы пресс-служб

Miu Miu FW'24

Chanel FW'24
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24

Fendi FW'24
Архивы пресс-служб

Fendi FW'24

Erdem FW'24
Архивы пресс-служб

Erdem FW'24

Michael Kors FW'24
Архивы пресс-служб

Michael Kors FW'24

Carven FW'24
Архивы пресс-служб

Carven FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

16Arlington FW'24
Архивы пресс-служб

16Arlington FW'24

Khaite FW'24
Архивы пресс-служб

Khaite FW'24

Ультрафеминные тихо-роскошные силуэты — один из ключевых модных сюжетов fashion month (виним в этом сериалы про нью-лук Диора и лебедей Капоте). Миучча Прада в Miu Miu экспериментировала с вырезами декольте на маленьком черном платье Холли Голайтли, Николя Жескьер и Ким Джонс — с костюмными двойками, а Виржини Виар — с массивными шляпами и фирменными твидовыми жакетами. 

Драпировки

Schiaparelli FW'24
Архивы пресс-служб

Schiaparelli FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Dries Van Noten FW'24
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Ferragamo FW'24
Архивы пресс-служб

Ferragamo FW'24

Prada FW'24
Архивы пресс-служб

Prada FW'24

Roksanda FW'24
Архивы пресс-служб

Roksanda FW'24

Valentino FW'24
Архивы пресс-служб

Valentino FW'24

Versace FW'24
Архивы пресс-служб

Versace FW'24

Del Core FW'24
Архивы пресс-служб

Del Core FW'24

С весенне-летних показов Y/Project, Schiaparelli и Yohji Yamamoto драпировки перекочевали в новый модный сезон: Донателла Версаче украсила ими литые платья-доспехи Versace, синьора Миучча — холодоустойчивые свитеры Prada, а Николя Жескьер — минималистичные коктейльные платья (по примеру Louis Vuitton носим с мохнатыми гранд-варежками). 

Мех

Alaïa FW'24
Архивы пресс-служб

Alaïa FW'24

Dries Van Noten FW'24
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Erdem FW'24
Архивы пресс-служб

Erdem FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Khaite FW'24
Архивы пресс-служб

Khaite FW'24

Diesel FW'24
Архивы пресс-служб

Diesel FW'24

Jil Sander FW'24
Архивы пресс-служб

Jil Sander FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Miu Miu FW'24
Архивы пресс-служб

Miu Miu FW'24

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Prada FW'24
Архивы пресс-служб

Prada FW'24

Следующей зимой без гранд-шубы никуда: носим разноцветные меха Alaïa и Jil Sander с кожаными кожаными костюмами, свиферами и даже босоножками, украшенными шнурками-бантиками, плюс по примеру Diesel не отказываемся даже от свалявшегося меха. Альтернатива — пушистые анораки Loewe (первой примерила Лина Емельянова на парижском подиуме), объемные ворсистые сумки в духе Saint Laurent и ретро-платья Prada из 1940-х с меховой окантовкой.

Красный

Carven FW'24
Архивы пресс-служб

Carven FW'24

David Koma FW'24
Архивы пресс-служб

David Koma FW'24

Ferragamo FW'24
Архивы пресс-служб

Ferragamo FW'24

Hermes FW'24
Архивы пресс-служб

Hermes FW'24

Duran Lantink FW'24
Архивы пресс-служб

Duran Lantink FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Isabel Marant FW'24
Архивы пресс-служб

Isabel Marant FW'24

Courreges FW'24
Архивы пресс-служб

Courreges FW'24

Alaïa FW'24
Архивы пресс-служб

Alaïa FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Alexander McQueen FW'24
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen FW'24

Меняем небесно-голубой и все оттенки зеленого на яркий красный тотал-лук: по примеру Ferragamo и Hermes носим алые стейтмент-костюмы, на вечер готовим драматик-платья в духе Alexander McQueen и Bottega Veneta, а на холода — яркие дофаминовые пуховики red alert (как у Balenciaga, Alaïa и Del Core). 

Клетка

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Christian Dior FW'24
Архивы пресс-служб

Christian Dior FW'24

Chloe FW'24
Архивы пресс-служб

Chloe FW'24

Helmut Lang FW'24
Архивы пресс-служб

Helmut Lang FW'24

Acne Studios FW'24
Архивы пресс-служб

Acne Studios FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Schiaparelli FW'24
Архивы пресс-служб

Schiaparelli FW'24

Hodakova FW'24
Архивы пресс-служб

Hodakova FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Dries Van Noten FW'24
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten FW'24

На смену весенне-летней полоске Louis Vuitton приходит клетка: к английскому клеткокорному флагману Burberry присоединились Дэниел Розберри c приталенными кроп-жакетами Schiaparelli, Демна с деконструктивистскими юбками Balenciaga и Джонатан Андерсон с градиентными силуэтными платьями Loewe. 

Лео-принт

Alaïa FW'24
Архивы пресс-служб

Alaïa FW'24

Blumarine FW'24
Архивы пресс-служб

Blumarine FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Alexander McQueen FW'24
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen FW'24

Christian Dior FW'24
Архивы пресс-служб

Christian Dior FW'24

Diesel FW'24
Архивы пресс-служб

Diesel FW'24

No 21 FW'24
Архивы пресс-служб

No 21 FW'24

Vaquera FW'24
Архивы пресс-служб

Vaquera FW'24

Rabanne FW'24
Архивы пресс-служб

Rabanne FW'24

Michael Kors FW'24
Архивы пресс-служб

Michael Kors FW'24

Самое громкое фэшн-возвращение сезона — анималистичный лео-принт, с подачи Марии Грации Кьюри и Питера Мюлье вернувшийся в модный авангард. Вместе с кототуфлями и жабаклатчами Джонатана Андерсона мэтчим пушистые лео-тужурки Rabanne, прямолинейные пальто Michael Kors и Blumarine, а также утепленные шарфы-муфты Vaquera.

Питомцы

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Coach FW'24
Архивы пресс-служб

Coach FW'24

Libertine FW'24
Архивы пресс-служб

Libertine FW'24

16Arlington FW'24
Архивы пресс-служб

16Arlington FW'24

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

JW Anderson FW'24
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24

Больше всего на прошедшем fashion month мы были рады питомцам: Симон Роша придумала сумку-пуделя (референс — фольклорный пес Церковный Грим, следящий за кладбищенскими духами), Джонатан Андерсон украсил платье-соусник Loewe недовольной собачкой, а джемпер JW Anderson — портретами кошки Полли кисти Кристиан Кубрик.

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