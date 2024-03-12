Драпировки, клетка и лео-принт: что будет модно через полгода

Не отстаем от мирового фэшн-расписания и запасаемся всем самым трендовым с отгремевших осенне-зимних показов — вот 8 супер-мастхэвов и стайлинг-трюков (от пушистых гранд-шуб до платьев из капроновых колготок!), которые будут с нами аж до следующей весны.