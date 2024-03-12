Драпировки, клетка и лео-принт: что будет модно через полгода

Не отстаем от мирового фэшн-расписания и запасаемся всем самым трендовым с отгремевших осенне-зимних показов — вот 8 супер-мастхэвов и стайлинг-трюков (от пушистых гранд-шуб до платьев из капроновых колготок!), которые будут с нами аж до следующей весны.
Прозрачность
Глобальный тренд на прозрачность с нами как минимум до предновогодних вечеринок: будем носить белоснежные лонгсливы Acne Studios c ультракороткими шортами, струящиеся комбинации Gucci и Ferragamo c пушистыми свиферами, а капроновые колготки Saint Laurent — вместо силуэтных бодиконов.
Ladylike
Ультрафеминные тихо-роскошные силуэты — один из ключевых модных сюжетов fashion month (виним в этом сериалы про нью-лук Диора и лебедей Капоте). Миучча Прада в Miu Miu экспериментировала с вырезами декольте на маленьком черном платье Холли Голайтли, Николя Жескьер и Ким Джонс — с костюмными двойками, а Виржини Виар — с массивными шляпами и фирменными твидовыми жакетами.
Драпировки
С весенне-летних показов Y/Project, Schiaparelli и Yohji Yamamoto драпировки перекочевали в новый модный сезон: Донателла Версаче украсила ими литые платья-доспехи Versace, синьора Миучча — холодоустойчивые свитеры Prada, а Николя Жескьер — минималистичные коктейльные платья (по примеру Louis Vuitton носим с мохнатыми гранд-варежками).
Мех
Следующей зимой без гранд-шубы никуда: носим разноцветные меха Alaïa и Jil Sander с кожаными кожаными костюмами, свиферами и даже босоножками, украшенными шнурками-бантиками, плюс по примеру Diesel не отказываемся даже от свалявшегося меха. Альтернатива — пушистые анораки Loewe (первой примерила Лина Емельянова на парижском подиуме), объемные ворсистые сумки в духе Saint Laurent и ретро-платья Prada из 1940-х с меховой окантовкой.
Красный
Меняем небесно-голубой и все оттенки зеленого на яркий красный тотал-лук: по примеру Ferragamo и Hermes носим алые стейтмент-костюмы, на вечер готовим драматик-платья в духе Alexander McQueen и Bottega Veneta, а на холода — яркие дофаминовые пуховики red alert (как у Balenciaga, Alaïa и Del Core).
Клетка
На смену весенне-летней полоске Louis Vuitton приходит клетка: к английскому клеткокорному флагману Burberry присоединились Дэниел Розберри c приталенными кроп-жакетами Schiaparelli, Демна с деконструктивистскими юбками Balenciaga и Джонатан Андерсон с градиентными силуэтными платьями Loewe.
Лео-принт
Самое громкое фэшн-возвращение сезона — анималистичный лео-принт, с подачи Марии Грации Кьюри и Питера Мюлье вернувшийся в модный авангард. Вместе с кототуфлями и жабаклатчами Джонатана Андерсона мэтчим пушистые лео-тужурки Rabanne, прямолинейные пальто Michael Kors и Blumarine, а также утепленные шарфы-муфты Vaquera.
Питомцы
Больше всего на прошедшем fashion month мы были рады питомцам: Симон Роша придумала сумку-пуделя (референс — фольклорный пес Церковный Грим, следящий за кладбищенскими духами), Джонатан Андерсон украсил платье-соусник Loewe недовольной собачкой, а джемпер JW Anderson — портретами кошки Полли кисти Кристиан Кубрик.
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