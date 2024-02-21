JW Anderson, Simone Rocha, Dilara Findikoglu: ретроспектива Недели моды в Лондоне

Главные хайлайты лондонской недели моды: гальяновская драма на показе Dilara Findikoglu, кладбищенский декаданс Simone Rocha и неунывающий flowercore от Erdem.
Dilara Findikoglu
Пропустив сезон, Dilara Findikoglu вернулась в Лондон и раздала театрально-гальяновскую драму (с хореографией Пэта Богуславски!) на шоу Femme Vortex в готическом соборе в Шордиче. По примеру звезды «Барби» Хари Неф, открывшей показ Dilara Findikoglu, будем носить цепные БДСМ-корсеты, атласные капри и тюлевые прозрачные соло-гольфы.
Simone Rocha
Симон Роша продолжает исследовать викторианское фэшн-барокко с отсылками к архивам Готье и траурному платью королевы Виктории: на показе в церкви святого Варфоломея показала полупрозрачные дарк-фэшн наряды, алые трикотажные юбки-карандаши, гранд-банты и платья из мятого золотистого бархата и бледно-розовой парчи. Главный аксессуар — пушистая сумка-собачка (референс — фольклорный пес Церковный Грим, следящий за кладбищенскими духами).
Burberry
Дэниел Ли в Burberry возвращает нам дафлкоты (при поддержке Миуччи Прады и Дриса Ван Нотена) и афганские пальто— будем носить их с рыбацкими сапогами, клеткороными шерстяными брюками, платьями с бахромой (референс — образ из коллекции FW'21 Bottega Veneta) и макси-плиссе. Из стайлинг трюков — зонт в руке и клетчатый шарф на голове. Одним словом, в своей третьей коллекции для модного дома Ли продолжает работать с английским фэшн-кодом, раздавая болотный батякор и мохнатую ностальгию — впрочем, оставаясь тусклой (куда менее зеленой!) версией самого себя из Bottega Veneta.
JW Anderson
Лучший головной убор по версии JW Anderson — седой парик (референс к сериалу «Последнее летнее вино» о йоркширских пенсионерах), который Джонатан Андерсон стилизует с трикотажными комбинезонами (тренд!), поношенным видом, спортивными костюмами, гофрированной flowercore-бахромой, сюрреалистичными оверсайз-пиджаками и платьями гранд-вязки. Вместо биркенштоков переобуваемся в бабулины меховые тапочки (grandmacore!).
David Koma
Слингбэки — главная обувь 2024 года: будем носить их как летом (по примеру Gucci и Coperni), так и в холода. На лондонском осенне-зимнем показе David Koma показал утепленную версию слингбэков (в виде пушистых свиферов!) и застилизовал их с полупрозрачными платьями, сверкающими топами в камнях-кристаллах и небесно-голубыми комбинациями (в перьях!).
Erdem
Мастхэв — купальные шапочки! Впервые они появились на весенне-летнем показе Prada, а теперь во всю мелькают на осенне-зимних шоу. В Нью-Йорке в них вышли на подиум модели Fforme и Anna Sui, а на неделе моды в Лондоне разноцветные сетчатые полоски и шапочки-паутинки украсили показ Erdem. Креативный директор Эрдем Моралиоглу советует носить их под платья в цветочных принтах, пушистые шубы (вместо шапки), оперные перчатки из кожи и свиферы-слингбэки (куда без них!).
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