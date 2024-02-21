18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

JW Anderson, Simone Rocha, Dilara Findikoglu: ретроспектива Недели моды в Лондоне

Главные хайлайты лондонской недели моды: гальяновская драма на показе Dilara Findikoglu, кладбищенский декаданс Simone Rocha и неунывающий flowercore от Erdem.

Dilara Findikoglu

Dilara Findikoglu FW'24
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu FW'24

Dilara Findikoglu FW'24
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu FW'24

Dilara Findikoglu FW'24
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu FW'24

Dilara Findikoglu FW'24
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu FW'24

Dilara Findikoglu FW'24
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu FW'24

Dilara Findikoglu FW'24
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu FW'24

Dilara Findikoglu FW'24
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu FW'24

Dilara Findikoglu FW'24
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu FW'24

Dilara Findikoglu FW'24
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu FW'24

Пропустив сезон, Dilara Findikoglu вернулась в Лондон и раздала театрально-гальяновскую драму (с хореографией Пэта Богуславски!) на шоу Femme Vortex в готическом соборе в Шордиче. По примеру звезды «Барби» Хари Неф, открывшей показ Dilara Findikoglu, будем носить цепные БДСМ-корсеты, атласные капри и тюлевые прозрачные соло-гольфы.

Simone Rocha

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Симон Роша продолжает исследовать викторианское фэшн-барокко с отсылками к архивам Готье и траурному платью королевы Виктории: на показе в церкви святого Варфоломея показала полупрозрачные дарк-фэшн наряды, алые трикотажные юбки-карандаши, гранд-банты и платья из мятого золотистого бархата и бледно-розовой парчи. Главный аксессуар — пушистая сумка-собачка (референс — фольклорный пес Церковный Грим, следящий за кладбищенскими духами).

Burberry

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Дэниел Ли в Burberry возвращает нам дафлкоты (при поддержке Миуччи Прады и Дриса Ван Нотена) и афганские пальто— будем носить их с рыбацкими сапогами, клеткороными шерстяными брюками, платьями с бахромой (референс — образ из коллекции FW'21 Bottega Veneta) и макси-плиссе. Из стайлинг трюков — зонт в руке и клетчатый шарф на голове. Одним словом, в своей третьей коллекции для модного дома Ли продолжает работать с английским фэшн-кодом, раздавая болотный батякор и мохнатую ностальгию — впрочем, оставаясь тусклой (куда менее зеленой!) версией самого себя из Bottega Veneta.

JW Anderson

JW Anderson FW'24
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24

JW Anderson FW'24
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24

JW Anderson FW'24
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24

JW Anderson FW'24
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24

JW Anderson FW'24
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24

JW Anderson FW'24
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24

JW Anderson FW'24
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24

JW Anderson FW'24
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24

JW Anderson FW'24
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24

JW Anderson FW'24
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24

JW Anderson FW'24
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24

Лучший головной убор по версии JW Anderson — седой парик (референс к сериалу «Последнее летнее вино» о йоркширских пенсионерах), который Джонатан Андерсон стилизует с трикотажными комбинезонами (тренд!), поношенным видом, спортивными костюмами, гофрированной flowercore-бахромой, сюрреалистичными оверсайз-пиджаками и платьями гранд-вязки. Вместо биркенштоков переобуваемся в бабулины меховые тапочки (grandmacore!).

David Koma

David Koma FW'24
Архивы пресс-служб

David Koma FW'24

David Koma FW'24
Архивы пресс-служб

David Koma FW'24

David Koma FW'24
Архивы пресс-служб

David Koma FW'24

David Koma FW'24
Архивы пресс-служб

David Koma FW'24

David Koma FW'24
Архивы пресс-служб

David Koma FW'24

David Koma FW'24
Архивы пресс-служб

David Koma FW'24

David Koma FW'24
Архивы пресс-служб

David Koma FW'24

David Koma FW'24
Архивы пресс-служб

David Koma FW'24

Слингбэки — главная обувь 2024 года: будем носить их как летом (по примеру Gucci и Coperni), так и в холода. На лондонском осенне-зимнем показе David Koma показал утепленную версию слингбэков (в виде пушистых свиферов!) и застилизовал их с полупрозрачными платьями, сверкающими топами в камнях-кристаллах и небесно-голубыми комбинациями (в перьях!).

Erdem

Erdem FW'24
Архивы пресс-служб

Erdem FW'24

Erdem FW'24
Архивы пресс-служб

Erdem FW'24

Erdem FW'24
Архивы пресс-служб

Erdem FW'24

Erdem FW'24
Архивы пресс-служб

Erdem FW'24

Erdem FW'24
Архивы пресс-служб

Erdem FW'24

Erdem FW'24
Архивы пресс-служб

Erdem FW'24

Erdem FW'24
Архивы пресс-служб

Erdem FW'24

Erdem FW'24
Архивы пресс-служб

Erdem FW'24

Мастхэв — купальные шапочки! Впервые они появились на весенне-летнем показе Prada, а теперь во всю мелькают на осенне-зимних шоу. В Нью-Йорке в них вышли на подиум модели Fforme и Anna Sui, а на неделе моды в Лондоне разноцветные сетчатые полоски и шапочки-паутинки украсили показ Erdem. Креативный директор Эрдем Моралиоглу советует носить их под платья в цветочных принтах, пушистые шубы (вместо шапки), оперные перчатки из кожи и свиферы-слингбэки (куда без них!).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: