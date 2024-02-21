Дафлкоты, бахрома и шарфы в клетку: как прошел показ Burberry от Дэниела Ли?

Дэниел Ли в Burberry возвращает нам дафлкоты (при поддержке Миуччи Прады и Дриса Ван Нотена) и афганские пальто— будем носить их с рыбацкими сапогами, клеткороными шерстяными брюками, платьями с бахромой (референс — образ из коллекции FW'21 Bottega Veneta) и макси-плиссе. Из стайлинг трюков — зонт в руке и клетчатый шарф на голове. Одним словом, в своей третьей коллекции для модного дома Ли продолжает работать с английским фэшн-кодом, раздавая болотный батякор и мохнатую ностальгию — впрочем, оставаясь тусклой (куда менее зеленой!) версией самого себя из Bottega Veneta.