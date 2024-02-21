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Показы и коллекции

Дафлкоты, бахрома и шарфы в клетку: как прошел показ Burberry от Дэниела Ли?

Хедлайнер лондонской недели моды — шоу Burberry от Дэниела Ли со звездным кастом, примерившим весь фэшн-корпус английского болотного монохрома.

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

В главной роли показа Burberry — супермодель Наоми Кэмпбелл, появившаяся на подиуме в ворсистом платье-мочалке (привет, Матье Блази!). Шоу открыла легенда брит-моделинга Агнесс Дейн в сизом тренче, а закрыла подающая фэшн-надежды дочь Фиби Файло — Майя Викграм в клетчатом макси плиссе.

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Дэниел Ли в Burberry возвращает нам дафлкоты (при поддержке Миуччи Прады и Дриса Ван Нотена) и афганские пальто— будем носить их с рыбацкими сапогами, клеткороными шерстяными брюками, платьями с бахромой (референс — образ из коллекции FW'21 Bottega Veneta) и макси-плиссе. Из стайлинг трюков — зонт в руке и клетчатый шарф на голове. Одним словом, в своей третьей коллекции для модного дома Ли продолжает работать с английским фэшн-кодом, раздавая болотный батякор и мохнатую ностальгию — впрочем, оставаясь тусклой (куда менее зеленой!) версией самого себя из Bottega Veneta.

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