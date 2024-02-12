Proenza Schouler и Helmut Lang: кто лучше справился с наследием Хельмута Ланга?

Свое видение наследия Helmut Lang показал дуэт Лазаро Эрнандеса и Джека Маккалау на шоу Proenza Schouler (под медитативный джазовый трек «Going Home» Элис Колтрейн) — с уютными парками, созданными по эскизам Ланга, полупрозрачными макси-платьями из тонкого трикотажа цвета слоновой кости, укороченными двубортными пальто, безопасными худи-капюшонами и монохромной фэшн-многослойностью, помноженной на ассиметричный крой.

Вместо акцентов — красный и золотистый металлик, а также авангардный стайлинг со свитерами набекрень, шарфами, закрепленными на спине английской булавкой (приветственная шпилька в адрес Maison Margiela) и контрастными лосинами, просвечивающими из-под невесомых туник.