Proenza Schouler и Helmut Lang: кто лучше справился с наследием Хельмута Ланга?

Неделю моды в Нью-Йорке (а с ней — весь подиумный осенне-зимний сезон!) открыл второй показ Питера До в роли креативного директора Helmut Lang, а также воздушно-меховое шоу Лазаро Эрнандеса и Джека Маккалау в Proenza Schouler (с куда большим количеством отсылок к деликатному тейлорингу и чувственному минимализму, присущему Лангу).
Рубашки из пленки-пупырки с добавлением шелка, фирменная клетка, дарк-униформа, а также Кирстен Оуэн вместе с Ириной Шейк в авангарде показа Helmut Lang — во второй коллекции для модного дома Питер До смиксовал архивы-бестселлеры со своим видением готического корпоративного гардероба, променяв легкость и воздушность, присущую Хельмуту Лангу, на грубую прямолинейность и лишенный тонкости геометризм.
Свое видение наследия Helmut Lang показал дуэт Лазаро Эрнандеса и Джека Маккалау на шоу Proenza Schouler (под медитативный джазовый трек «Going Home» Элис Колтрейн) — с уютными парками, созданными по эскизам Ланга, полупрозрачными макси-платьями из тонкого трикотажа цвета слоновой кости, укороченными двубортными пальто, безопасными худи-капюшонами и монохромной фэшн-многослойностью, помноженной на ассиметричный крой.
Вместо акцентов — красный и золотистый металлик, а также авангардный стайлинг со свитерами набекрень, шарфами, закрепленными на спине английской булавкой (приветственная шпилька в адрес Maison Margiela) и контрастными лосинами, просвечивающими из-под невесомых туник.
Комментарии (0)