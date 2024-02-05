Кукольный дом: как прошел юбилейный показ Marc Jacobs?

Гротескные объемы (с гранд-пальто и гигатоутами!), пайеткошик, впукло-выпуклые мэриджейны, ультракороткие шорты и металлик-жаккард (привет, Miu Miu!), смещенные пропорции в духе прошлогоднего кутюра Victor & Rolf и неповоротливые кожаные жакеты, отсылающие к кожевенным экспериментам Джонатана Андерсона, — все тренд-референсы помножены на ретро-отсылки к укороченным прямолинейным силуэтам из шестидесятых (в арт-интерьерах Роберт Терриен) и к модному наследию Marc Jacobs (с двухголовым тедди-маскотом на брошах и подвесках для молний!).