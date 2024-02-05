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Показы и коллекции

Кукольный дом: как прошел юбилейный показ Marc Jacobs?

Марк Джейкобс решил отпраздновать фэшн-долголетие (и 40 лет в роли прогрессивного модного визионера), превратив ангар Арсенала Седьмого полка на Парк-Авеню в постмодернистский кукольный дом — с Таней Чурбановой и Яной Гринковой во главе модно-театрального перформанса.

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Гротескные объемы (с гранд-пальто и гигатоутами!), пайеткошик, впукло-выпуклые мэриджейны, ультракороткие шорты и металлик-жаккард (привет, Miu Miu!), смещенные пропорции в духе прошлогоднего кутюра Victor & Rolf и неповоротливые кожаные жакеты, отсылающие к кожевенным экспериментам Джонатана Андерсона, — все тренд-референсы помножены на ретро-отсылки к укороченным прямолинейным силуэтам из шестидесятых (в арт-интерьерах Роберт Терриен) и к модному наследию Marc Jacobs (с двухголовым тедди-маскотом на брошах и подвесках для молний!).

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs не только помещает моделей в импровизированный арт-Бробдингнег, но и по примеру Гальяно превращает их в рафинированных кукол на стыке Барби и твиггикора (главное, не потерять подиумный заводной ключ!) — с пергидролевыми ульями-начесами, гиперболизированными ресницами и невидимо-нюдовыми губами (дело бьюти-рук стилиста по волосам Duffy и визажиста Дианы Кендалл!).

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

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