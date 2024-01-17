Шоу Louis Vuitton Фаррелла Уильямса: прорыв или апроприация?

В главной роли парижского шоу Фаррелла Уильямса — интеллектуальный софт-ковбой, вышедший на подиум Louis Vuitton (прямиком из голливудского ретро-вестерна) в широкополой шляпе, золотолихорадочном дениме и фолк-пальто, щедро декорированном бахромой и акцентной вышивкой. Само собой, не обошлось без LV-логомании, шашечки Damier и модных коллабораций: во-первых, Фаррелл поддержал громкий камбэк тимберлендов, во-вторых, вестерн-герои надели рабочие куртки из дизайн-дуэта с легендой стритвира Carhartt.