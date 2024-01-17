Шоу Louis Vuitton Фаррелла Уильямса: прорыв или апроприация?

Степной сет-дизайн, хрестоматийный бохошик и вайб старого голливудского вестерна — краткий пересказ второго показа Louis Vuitton с рэпером Фарреллом Уильямсом на посту креативного директора, успевшего заслужить сравнение и с Алессандро Микеле, и с WASP-колонизаторами Дикого Запада.
В главной роли парижского шоу Фаррелла Уильямса — интеллектуальный софт-ковбой, вышедший на подиум Louis Vuitton (прямиком из голливудского ретро-вестерна) в широкополой шляпе, золотолихорадочном дениме и фолк-пальто, щедро декорированном бахромой и акцентной вышивкой. Само собой, не обошлось без LV-логомании, шашечки Damier и модных коллабораций: во-первых, Фаррелл поддержал громкий камбэк тимберлендов, во-вторых, вестерн-герои надели рабочие куртки из дизайн-дуэта с легендой стритвира Carhartt.
Впрочем, сам Фаррелл Уильямс примерил амплуа то ли мастеровитого визионера, заручившегося на показе поддержкой дизайн-команды модного дома, то ли беззастенчивого апроприатора культуры коренных американцев (сюжет, достойный «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе).
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