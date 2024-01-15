Prada: мужской офисный мермейдкор от Миуччи Прады и Рафа Симонса

Важный хайлайт Недели мужской моды в Милане — шоу в лабиринтах Fondazione Prada, на котором Миучча Прада и Раф Симонс вывели мужской офискор Prada на новый уровень (технологичности и иронии).
В условиях природно-корпоративного сет-дизайна Prada одевает офисный планктон в яркие купальные шапочки (в оттенках аквариумных рыбок) и разноцветные рыбацкие мюли. Плюс снаряжает очками для плавания (и виртуозного лавирования между совещаниями), ажурными поясами, напоминающими хребет человека-амфибии, и капитанскими фуражками в комбо с двубортными дубленками и ветрозащитными плащами (для настоящих акул бизнеса).
Для офискорного шика (и эффектного корпоративного заплыва до следующих праздников) запасаемся рабочими твидовыми двойками и аксессуарами: от акцентных галстуков (мастхэв фэшн-недели!) и лакированных штиблетов до массивных гигатоутов, важно подпоясанных ремнем.
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