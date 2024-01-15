Prada: мужской офисный мермейдкор от Миуччи Прады и Рафа Симонса

В условиях природно-корпоративного сет-дизайна Prada одевает офисный планктон в яркие купальные шапочки (в оттенках аквариумных рыбок) и разноцветные рыбацкие мюли. Плюс снаряжает очками для плавания (и виртуозного лавирования между совещаниями), ажурными поясами, напоминающими хребет человека-амфибии, и капитанскими фуражками в комбо с двубортными дубленками и ветрозащитными плащами (для настоящих акул бизнеса).