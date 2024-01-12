Галстуки-ленты, бахрома-дождик и очень много страз: мужской показ Gucci от Сабато де Сарно

Ancora! Дебютное шоу Миланской недели мужской моды (и старт нового фэшн-сезона) — второй показ Сабато де Сарно в роли креативного директора Gucci, сочиненный по лекалам сентябрьской женской коллекции (с опорой на минимализм, пайеткотренд и архивы Тома Форда).
Ключевой силуэт показа в гранд-зале Fonderia Carlo Macchi — важный двубортный костюм, дополненный нарочито небрежными заломами-жабрами в локтях и на поясе, акцентными двухцветными лацканами и яркими короткими перчатками (привет, Питер Мюлье). В верхнем гардеробе Сабато де Сарно выводит длину пальто (и шлиц) на максимум, отсылая к кутюрным мистификациям Balenciaga и стейтмент-тейлорингу Saint Laurent.
Выкручиваем нарядную маскулинность на максимум — при помощи удлиненных галстуков-лент, украшенных бижутерией, сиятельных пальто в бахроме-дождике и множества страз на рубашках, брюках, сумках и воротниках.
Уроки остромодной мужской многослойности: не выбираем между плащами, а носим сразу два, либо миксуем плечистый пиджак с майкой в россыпи страз (не забывая хранить теплые вещи в тоуте под мышкой). Заодно практикуем контрастный колорблок, возвращая былую славу небесно-голубому и выгуливая вместе с бордовым оттенком Gucci Ancora салатовый бомбер, змеино-полосатые принты и апельсиновый пуховик-пиджак (дофаминкор!).
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