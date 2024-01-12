Галстуки-ленты, бахрома-дождик и очень много страз: мужской показ Gucci от Сабато де Сарно

Ключевой силуэт показа в гранд-зале Fonderia Carlo Macchi — важный двубортный костюм, дополненный нарочито небрежными заломами-жабрами в локтях и на поясе, акцентными двухцветными лацканами и яркими короткими перчатками (привет, Питер Мюлье). В верхнем гардеробе Сабато де Сарно выводит длину пальто (и шлиц) на максимум, отсылая к кутюрным мистификациям Balenciaga и стейтмент-тейлорингу Saint Laurent.

Выкручиваем нарядную маскулинность на максимум — при помощи удлиненных галстуков-лент, украшенных бижутерией, сиятельных пальто в бахроме-дождике и множества страз на рубашках, брюках, сумках и воротниках.