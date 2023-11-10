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Показы и коллекции

Кашемировые пальто, мотокор-куртки и драгоценный стайлинг: как прошел показ ДЛТ Fashion Show?

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Остромодные тренчи, тоуты под мышкой, полупрозрачные slip skirt и ультракороткие шорты — все тренды собрались на модном показе ДЛТ Fashion Show. 

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Стайлинг-команда ДЛТ создала шестьдесят тихо-роскошных образов в базовых бежево-пастельных оттенках. В главных ролях — кашемировые пальто Brunello Cucinelli и джемперы Loulou Studio от парижанки Хлое Арруш, кожаные куртки Deadwood и деним Closed, а также лодочки Paul Andrew и акцентные аксессуары Jil Sander и Marni.

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Архивы пресс-служб

ДЛТ Fashion Show

Берем на заметку фэшн-творчество универмага и запоминаем главные стайлинг-трюки с показа. Носим тоут под мышкой вместе с мотокор-курткой, а ультракороткие шорты в духе синьоры Миуччи стилизуем со кожаным стеймент-пальто. Помним про офискор и держим при себе черно-белые галстуки (по примеру Пьерпаоло Пичолли) и тонкие акцентные пояса: подпоясываем трикотажные кофты с капюшоном (тренд зимы!) и шерстяные мидакси. На случай ситуативного праздника пригодятся кружевные юбки-карандаши, оперные перчатки и платья с анималистичным лео-принтом.

Архивы пресс-служб

Алина Чилина

Архивы пресс-служб

Даша Людная с дочерью Есенией

Архивы пресс-служб
Ирина Оганова, с внучкой Настей
Архивы пресс-служб
Катя IOWA
Архивы пресс-служб

Мэйби Бэйби

Архивы пресс-служб

Наталья Камчатная

Архивы пресс-служб
Ольга Суркова
Архивы пресс-служб
Покрас Лампас
Архивы пресс-служб
Татьяна Затравина
Архивы пресс-служб
Юлия Пашковская

Во front row собрались главные петербургские фэшн-герои: певица Катя IOWA со стейтмент-обвесом и сумкой-седлом Dior, а также взрастившая бренд премиум-трикотажа Free Age Татьяна Затравина, директор ДЛТ Ольга Суркова и гендиректор «Гранд Отеля Европа» Юлия Пашковская.

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