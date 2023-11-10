Кашемировые пальто, мотокор-куртки и драгоценный стайлинг: как прошел показ ДЛТ Fashion Show?

Берем на заметку фэшн-творчество универмага и запоминаем главные стайлинг-трюки с показа. Носим тоут под мышкой вместе с мотокор-курткой, а ультракороткие шорты в духе синьоры Миуччи стилизуем со кожаным стеймент-пальто. Помним про офискор и держим при себе черно-белые галстуки (по примеру Пьерпаоло Пичолли) и тонкие акцентные пояса: подпоясываем трикотажные кофты с капюшоном (тренд зимы!) и шерстяные мидакси. На случай ситуативного праздника пригодятся кружевные юбки-карандаши, оперные перчатки и платья с анималистичным лео-принтом.