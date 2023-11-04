Paper Street: как прошел показ USHATAVA в Екатеринбурге?

Главное фэшн-событие федерального масштаба — показ подиумной весенне-летней коллекции USHATAVA: на этот раз в Екатеринбурге. Креативный директор Нино Шаматава задумывала Paper Street как творческий транзит (и даже не хотела выпускать вещи в продажу), а в итоге создала первую сольную коллекцию за три года. Модный отдел «Собака.ru» поговорил с Нино о работе над Paper Street — и первым увидел экспериментальные тренчи, новейшие D-образные силуэты и комбинации из макетной ткани.
Несуществующая коллекция
Архитектурный термин Paper Street — несуществующая улица, нанесенная на карты. Коллекция USHATAVA тоже задумывалась невидимой — как камерное признание в любви команде модного дома и респект людям, создающим фэшн-индустрию в России.
«Изначально я хотела пропустить сезон и не выпускать коллекцию на рынок: было бы круто выдохнуть и просто насладиться процессом создания вещей, которых нет на самом деле. Есть еще одно важное значение Paper Street: за границей масштаб российского модного процесса не ощущается — мы ставим на модной карте точку, которой по факту не существует».
Коллекция посвящена команде USHATAVA, поэтому показ проходил дома — в екатеринбургском бэк-офисе. Front row — сотрудники бренда: лавина именных приглашений обрушилась на них из офисных принтеров прямиком в обеденный перерыв. «Я хотела сделать шоу в студии с момента, когда я зашла туда. И позвать на показ команду — каждый раз я испытывала дискомфорт от того, что она не видит показы вживую».
Отсылки к команде в большом и малом: от лент с именами сотрудников на вещах до финального (и кульминационного!) образа показа — огромного полотна на 30 метров с имитацией титров с именами работников USHATAVA. «Коллекция в том числе посвящена модному процессу, поэтому мне было важно зафиксировать состав создателей Paper Street».
Суровый шелк, макетная ткань и бабл-плавник
Модный процесс в действии: на шоу запечатлен полный цикл жизни вещи от «черновика» до «чистовика». Белые листы на моделях сменяются макетной тканью разной плотности, которая затем уступает место изделиям в конечной форме и ткани. Сама Нино отказалась от усложнения дизайна и сложносочиненного декора, убрав все лишнее и обратившись к сути. Основа основ ее мудборда — белый цвет, квадратные полотна и булавки, используемые на стадии примерок.
В главной роли — канвас, из которого выполнена половина коллекции Paper Street. Ему солируют суровые материалы из макетной ткани — бязь и шелк-сырец. Последний представляет собой грубую обработку шелка на одном из этапов работы над тканью до шлифовки — так Нино показывает процесс создания.
Прозрачная органза, из которой USHATAVA испокон века шила прозрачные юбки, уступила место более технологичному винилу. «Мне нравится плотность винила, степень его прозрачности и матовости. Он очень хорошо держит форму, и тело под ним смотрится потрясающе». А трансформаторская пленка, используемая для переноса изображения на ткань, превратилась из средства в конечную цель: в нее запакованы топ и юбка в горох (отсылка к первой сшитой вещи Нино и осенне-зимнему показу Color Block). Еще одна пасхалка к предыдущей коллекции — применение тайвека. «Он позволяет сосредоточиться на форме».
Не без модных мистификаций: футер притворяется кожей (мембранное покрытие — секретная разработка дизайнера USHATAVA Артем Шумова), а платье из макетной ткани превращается в бархатное. Нашлось место экспериментам: для Paper Street дизайн-команда разработала принт из букета хризантем, отсканированных под разными углами, и дебютировала с вещами из натуральной кожи (не собирается останавливаться) — получился монументальный двусторонний тренч с применением габардина.
В каждой коллекции Нино делает реверанс в сторону предыдущего, но и оставляет задел на будущее. Впереди — эксперименты с натуральной и апсайкл-кожей, а также новые силуэты: в Paper Street появилось плечевое изделие d-силуэта с ироничным бабл-плавником на спинке. «Я представила окружающий мир и медиаполе как кривое зеркало, искажающее представления человека о собственной красоте. Мне захотелось найти форму, которая искажает, но при этом украшает человека».
От мысли до продукта
Вместо подиума — длинный коридор бэк-офиса, который команда USHATAVA видит каждый день. В сет-дизайне ничего лишнего: индустриальное освещение (отсылка к расположению офиса на территории завода и культурному коду Екатеринбурга), аутентичный опенспейс, экраны из бязи на дверях и 150 бесформенных чехлов из канваса на стульях — превращаются в кресло только с приходом гостей (тоже процесс).
USHATAVA впервые написала саундтрек для показа вместе с композитором: Дима Емельянов (работал над «Северным ветром» Ренаты Литвиновой и треками Кати «Обе Две») создал музыку про развитие идеи от мысли до продукта: из камерных вокализмов композиция переходит в индустриальный этюд с техно-движем, гулом грузового лифта и стучанием каблуков по бетонному полу цеха, а в гранд-финале перевоплощается в музыкальный фэшн-катарсис.
В присутствии художника
Шоу Paper Street — оммаж перформансам Марины Абрамович, чью биографию Нино Шаматава методично изучала во время поездки на Финский залив (место силы!). На показе USHATAVA люди меняются ролями — зрителями становятся швеи, технологи, бэк-офис и команды магазинов, а моделями — гости и друзья модного дома, прежде сидевшие в первом ряду, в том числе готическая стайлинг-звезда Salavat Qypere, Ксения Чилингарова и основательница модельного агентства Lumpen Авдотьи Александровой с дочкой на руках (привыкаем к модным показам с детства).
«Мой гранд-финале — люди становятся друг перед другом. Те, кто создает коллекции, становятся лицом к тем, для кого они работают».
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