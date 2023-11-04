Paper Street: как прошел показ USHATAVA в Екатеринбурге?

Архитектурный термин Paper Street — несуществующая улица, нанесенная на карты. Коллекция USHATAVA тоже задумывалась невидимой — как камерное признание в любви команде модного дома и респект людям, создающим фэшн-индустрию в России.

«Изначально я хотела пропустить сезон и не выпускать коллекцию на рынок: было бы круто выдохнуть и просто насладиться процессом создания вещей, которых нет на самом деле. Есть еще одно важное значение Paper Street: за границей масштаб российского модного процесса не ощущается — мы ставим на модной карте точку, которой по факту не существует».