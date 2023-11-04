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Показы и коллекции

Paper Street: как прошел показ USHATAVA в Екатеринбурге?

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Главное фэшн-событие федерального масштаба  — показ подиумной весенне-летней коллекции USHATAVA: на этот раз в Екатеринбурге. Креативный директор Нино Шаматава задумывала Paper Street как творческий транзит (и даже не хотела выпускать вещи в продажу), а в итоге создала первую сольную коллекцию за три года. Модный отдел «Собака.ru» поговорил с Нино о работе над Paper Street — и первым увидел экспериментальные тренчи, новейшие D-образные силуэты и комбинации из макетной ткани. 

Несуществующая коллекция

Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк

Архитектурный термин Paper Street — несуществующая улица, нанесенная на карты. Коллекция USHATAVA тоже задумывалась невидимой — как камерное признание в любви команде модного дома и респект людям, создающим фэшн-индустрию в России. 

«Изначально я хотела пропустить сезон и не выпускать коллекцию на рынок: было бы круто выдохнуть и просто насладиться процессом создания вещей, которых нет на самом деле. Есть еще одно важное значение Paper Street: за границей масштаб российского модного процесса не ощущается — мы ставим на модной карте точку, которой по факту не существует».

Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк

Коллекция посвящена команде USHATAVA, поэтому показ проходил дома — в екатеринбургском бэк-офисе. Front row — сотрудники бренда: лавина именных приглашений обрушилась на них из офисных принтеров прямиком в обеденный перерыв. «Я хотела сделать шоу в студии с момента, когда я зашла туда. И позвать на показ команду — каждый раз я испытывала дискомфорт от того, что она не видит показы вживую».

Отсылки к команде в большом и малом: от лент с именами сотрудников на вещах до финального (и кульминационного!) образа показа — огромного полотна на 30 метров с имитацией титров с именами работников USHATAVA. «Коллекция в том числе посвящена модному процессу, поэтому мне было важно зафиксировать состав создателей Paper Street».

Суровый шелк, макетная ткань и бабл-плавник

Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк

Модный процесс в действии: на шоу запечатлен полный цикл жизни вещи от «черновика» до «чистовика». Белые листы на моделях сменяются макетной тканью разной плотности, которая затем уступает место изделиям в конечной форме и ткани. Сама Нино отказалась от усложнения дизайна и сложносочиненного декора, убрав все лишнее и обратившись к сути. Основа основ ее мудборда — белый цвет, квадратные полотна и булавки, используемые на стадии примерок. 

В главной роли — канвас, из которого выполнена половина коллекции Paper Street. Ему солируют суровые материалы из макетной ткани — бязь и шелк-сырец. Последний представляет собой грубую обработку шелка на одном из этапов работы над тканью до шлифовки — так Нино показывает процесс создания.

Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк

Прозрачная органза, из которой USHATAVA испокон века шила прозрачные юбки, уступила место более технологичному винилу. «Мне нравится плотность винила, степень его прозрачности и матовости. Он очень хорошо держит форму, и тело под ним смотрится потрясающе». А трансформаторская пленка, используемая для переноса изображения на ткань, превратилась из средства в конечную цель: в нее запакованы топ и юбка в горох (отсылка к первой сшитой вещи Нино и осенне-зимнему показу Color Block). Еще одна пасхалка к предыдущей коллекции — применение тайвека. «Он позволяет сосредоточиться на форме». 

Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк

Не без модных мистификаций: футер притворяется кожей (мембранное покрытие — секретная разработка дизайнера USHATAVA Артем Шумова), а платье из макетной ткани превращается в бархатное. Нашлось место экспериментам: для Paper Street дизайн-команда разработала принт из букета хризантем, отсканированных под разными углами, и дебютировала с вещами из натуральной кожи (не собирается останавливаться) — получился монументальный двусторонний тренч с применением габардина. 

Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк

В каждой коллекции Нино делает реверанс в сторону предыдущего, но и оставляет задел на будущее. Впереди — эксперименты с натуральной и апсайкл-кожей, а также новые силуэты: в Paper Street появилось плечевое изделие d-силуэта с ироничным бабл-плавником на спинке. «Я представила окружающий мир и медиаполе как кривое зеркало, искажающее представления человека о собственной красоте. Мне захотелось найти форму, которая искажает, но при этом украшает человека».

От мысли до продукта

Александр Колацк
Александр Колацк

Вместо подиума — длинный коридор бэк-офиса, который команда USHATAVA видит каждый день. В сет-дизайне ничего лишнего: индустриальное освещение (отсылка к расположению офиса на территории завода и культурному коду Екатеринбурга), аутентичный опенспейс, экраны из бязи на дверях и 150 бесформенных чехлов из канваса на стульях — превращаются в кресло только с приходом гостей (тоже процесс). 

Александр Колацк

USHATAVA впервые написала саундтрек для показа вместе с композитором: Дима Емельянов (работал над «Северным ветром» Ренаты Литвиновой и треками Кати «Обе Две») создал музыку про развитие идеи от мысли до продукта: из камерных вокализмов композиция переходит в индустриальный этюд с техно-движем, гулом грузового лифта и стучанием каблуков по бетонному полу цеха, а в гранд-финале перевоплощается в музыкальный фэшн-катарсис.

В присутствии художника

Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк
Александр Колацк

Шоу Paper Street — оммаж перформансам Марины Абрамович, чью биографию Нино Шаматава методично изучала во время поездки на Финский залив (место силы!). На показе USHATAVA люди меняются ролями — зрителями становятся швеи, технологи, бэк-офис и команды магазинов, а моделями — гости и друзья модного дома, прежде сидевшие в первом ряду, в том числе готическая стайлинг-звезда Salavat Qypere, Ксения Чилингарова и основательница модельного агентства Lumpen Авдотьи Александровой с дочкой на руках (привыкаем к модным показам с детства). 

«Мой гранд-финале — люди становятся друг перед другом. Те, кто создает коллекции, становятся лицом к тем, для кого они работают».

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