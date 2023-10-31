Какой получилась дебютная коллекция Phoebe Philo?

Самая долгожданная премьера сезона (если не десятилетия)! Взрастившая интеллектуально-роскошный стиль (и плеяду талантливых учеников) экс-креативный директор Céline Фиби Файло, заручившись поддержкой концерна LVMH, вернулась в большую фэшн-игру с собственным брендом — и с солдаутом первого дропа на скоростях Supreme.
Модный код дебютной коллекции Phoebe Philo — функциональный (и высокохудожественный!) минимализм, помноженный на тренды сегодняшнего (а хотелось бы завтрашнего) дня. Получились плечистые стейтмент-пальто, приталенные брючные костюмы, рубашки оверсайз-кроя из хлопкового поплина — в комбинации с кожаными шарфами, вороньими бомберами (брат-близнец Jil Sander), остромодной бахромой, пайетками-чешуей и ультракороткими шортами в заклепках (уже сияют на обложке Pop magazine).
Дьявол в деталях: молния выступает в роли акцентного элемента (украшает офискорные брюки для ультрафеминных вырезов), в золотой подвеске скрывается зубочистка, вискоза притворяется перьями на пушистых штанинах, а белоснежная органза мимикрирует в астру-бутоньерку. В главных аксессуарных ролях — ботильоны и лодочки с квадратным мысом, а также геометричные тоуты, ретро-очки, цепные чокеры со стеклянной сферой-кулоном и колье с символичным mum, распроданное за считанные минуты.
Пока одни упрекают Фиби Файло в медлительности и запоздалом релизе, другие, напротив, уже опасаются за судьбу The Row сестер Олсен, воспитанного на стилистической базе Old Céline (и ориентирующегося, прежде всего, на предпочтения преданных файлофилов). Очевидно иное: вопреки всеобщей усталости от modest luxury, в эру мировых потрясений базовый и ультра-минималистичный гардероб актуален как никогда (доказано на отгремевших весенне-летних показах) — и в нем мастерству Фиби нет равных.
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