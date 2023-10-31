Какой получилась дебютная коллекция Phoebe Philo?

Пока одни упрекают Фиби Файло в медлительности и запоздалом релизе, другие, напротив, уже опасаются за судьбу The Row сестер Олсен, воспитанного на стилистической базе Old Céline (и ориентирующегося, прежде всего, на предпочтения преданных файлофилов). Очевидно иное: вопреки всеобщей усталости от modest luxury, в эру мировых потрясений базовый и ультра-минималистичный гардероб актуален как никогда (доказано на отгремевших весенне-летних показах) — и в нем мастерству Фиби нет равных.