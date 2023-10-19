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Показы и коллекции

Удлиненные кардиганы, костюмные двойки и вечерние платья: как прошел показ бутика «Кашемир и шелк»

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На подиуме отеля Wawelberg бутик «Кашемир и шелк» объединил в 72-х образах мастхэвы из новых коллекций Fabiana Filippi, Peserico, Avant Toi — вот, что будем носить весь сезон напролет. 

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Мэтчим морозостойкие кашемировые свитеры с плиссированными мидакси и болотными юбками в пол (не покидают подиумы который сезон подряд). Заодно «Кашемир и шелк» поддерживает тренд Burberry и Saint Laurent на палантины-накидки и призывает носить под трикотажные комплекты и капоры (зимний головной убор мечты!). 

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

В условиях предзимья выбираем градиентный плащ, мимикрирующий под состаренный деним, и в комбо с кожаными брюками отправляемся в Santoni (держим при себе сверкающий клатч-ридикюль). Заодно помним про главные цвета сезона — ярко-желтый (новый розовый!), театрально-алый (Balenciaga red) и винный имени Сабато де Сарно и его Gucci-дебюта. 

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

Архивы пресс-служб

«Кашемир и шелк»

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