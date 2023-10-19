Удлиненные кардиганы, костюмные двойки и вечерние платья: как прошел показ бутика «Кашемир и шелк»

В условиях предзимья выбираем градиентный плащ, мимикрирующий под состаренный деним, и в комбо с кожаными брюками отправляемся в Santoni (держим при себе сверкающий клатч-ридикюль). Заодно помним про главные цвета сезона — ярко-желтый (новый розовый!), театрально-алый (Balenciaga red) и винный имени Сабато де Сарно и его Gucci-дебюта.