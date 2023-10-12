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Показы и коллекции

Чемпионы по ходьбе: российские модели на неделях моды

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У нас есть Твигги, Клаудия Шиффер и Синди Кроуфорд дома: российские (и петербургские!) модели из сезона в сезон покоряют подиумы Prada и Chanel, заключают эксклюзивные контракты и открывают гранд-показы — собрали всех звезд отечественного моделинга в едином front row.  

Фэшн-триумф

Таня Чурбанова

Архивы пресс-служб

Miu Miu

Архивы пресс-служб

Alexander McQueen

Архивы пресс-служб

Saint Laurent

Архивы пресс-служб

Prada

Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Архивы пресс-служб

Acne Studios

Архивы пресс-служб

Stella McCartney

Архивы пресс-служб

Blumarine

Архивы пресс-служб

Chloe

Архивы пресс-служб

Maison Margiela

Архивы пресс-служб

Etro

Архивы пресс-служб

Hermès

Архивы пресс-служб

Stella McCartney

Архивы пресс-служб

No. 21

Архивы пресс-служб

All-In

Архивы пресс-служб

Sportmax

Архивы пресс-служб

Tod's

Архивы пресс-служб

Boss

Гран-при за подиум-явку достался Тани Чурбановой из орловского Мценска — за сезон SS'24 модель Number Management сделала 18 выходов (больше, чем у Ирины Шейк), примерив ультрамини Miu Miu, феминный power dressing Alexander McQueen, приталенную двойку Schiaparelli и полупрозрачный дарк-фэшн тюль Blumarine — плюс между делом снялась с ирокезом из балеток в ренессанс-кампейне Lanvin Ballerina и попала в объектив Хёрдура Ингасона для Numéro.

Вика Евсеева

Архивы пресс-служб

Loewe

Архивы пресс-служб

Miu Miu

Архивы пресс-служб

Y/Project

Архивы пресс-служб

Balmain

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta

Архивы пресс-служб

Chanel

Архивы пресс-служб

Hermes

Архивы пресс-служб

The Row

Архивы пресс-служб

Y/Project

Архивы пресс-служб

Balmain

Заслуженное второе место — у модели Вики Евсеевой (в 14 лет приехала из Вязьмы в Москву, где подписала первый модельный контракт — а затем дебютировала с брайдалкор-образом на показе Edem Couture). Все показы как на подбор — от тихо-роскошных Bottega Veneta и Chanel до авангад-шика Y/Project и ироничного мермейдкора Miu Miu. По завершении сезона не теряет подиум-хватку и уже снимается в новом кампейне Aquazzura под стайлинг-руководством легенды глянца Екатерины Мухиной.

София Стейнберг

Архивы пресс-служб

Fendi

Архивы пресс-служб

Acne Studios

Архивы пресс-служб

Ann Demeulemeester

Архивы пресс-служб

No. 21

Архивы пресс-служб

Versace

Архивы пресс-служб

The Attico

Архивы пресс-служб

Etro

Архивы пресс-служб

Sportmax

Замыкает тройку лидеров София Стейнберг, total score — восемь показов. Встретилась с Чурбановой на подиуме Acne Studios, Etro, Sportmax и No 21, заодно поддержала дебют Стефанно Галличи в Ann Demeulemeester. Вдобавок собрала все цвета сезона: примерила оранжевые перчатки Кима Джонса и зеленый ретро-плащ Донателлы Версаче, а сейчас поглядывает на всех (свысока) с обложки итальянского Vanity Fair из серии «The New Generation».

Подиум-дебют

Лина Емельянова

Архивы пресс-служб

Prada

Архивы пресс-служб

Maison Margiela

Архивы пресс-служб

Miu Miu

Архивы пресс-служб

Loewe

Архивы пресс-служб

Valentino

Главный дебют сезона — челябинская модель Лина Емельянова из агентства Rush, идущая по уральским стопам Ирины Шейк. Сначала снималась для локального концепт-стора IQONS и екатеринбургских журналов HAPPY и «Стольник», плюс появилась в кампейне домашней капсулы Eclata и в лукбуках Lime. Сделала подиум-разминку на московском показе Yuliawave в августе и собрала фэнш-фуллхаус на неделях моды в Милане и Париже: представляла Miu Miu, Prada, Loewe, Valentino и Maison Margiela (все за свой первый модный сезон!). 

Alyosi

Архивы пресс-служб

Prada

Архивы пресс-служб

Christian Dior

Архивы пресс-служб

Valentino

Задаем высочайшую планку по примеру 18-летней ALyosi, или Алены Саламатиной: москвичка с азербайджанско-узбекистанскими корнями дебютировала на подиуме Рафа Симонса и Миуччи Прада в рабочей куртке и полупрозрачной юбке-карандаше в комбо с ультракороткими шортами (все — мастхэв сезона!), а следом закрепила успеха на шоу Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пичолли — на волне триумфа делает ставку на большую фэшн-карьеру (вместе с родным агентством Number Management). 

Анастасия Россолович

Архивы пресс-служб

Gucci

Два в одном: дебютный показ Gucci эры Сабато де Сарно открывала российская модель Анастасия Россолович (кампейн-героиня Gucci Дарья Вербова сидела во front row шоу), впервые вышедшая на подиум модного дома из А-списка. Подопечная агентства Avant начала модельную карьеру в 15 лет и успела запомниться по кампейнам Antiga и I am Studio — а теперь во всю готовится стать новой ролевой моделью Kering.

Из Петербурга в Париж

Маша Скокова

Архивы пресс-служб

Louis Vuitton

Стабильность — признак мастерства: на неделе моды в Париже петербурженка Маша Скокова сделала единственный, не неповторимый 33-й (!) выход для Louis Vuitton. Фэшн-любимица Николя Жескьера связана эксклюзивным контрактом с модным домом и участвует в его показах уже 7 лет, начиная с осенне-зимнего сезона 2016 года (и не планирует останавливаться).

Ольга Обумова

Архивы пресс-служб

Hodakova

На правах любимицы соцсетей и тг-админов парижско-петербургская модель Ольга Обумова выходит на подиум редко, но метко — в этом сезоне закрыла хардкорно-деконструктивистский показ Hodakova в полупрозрачном целлофан-платье. Параллельно делает  заграничную фэшн-карьеру: снимается для лукбуков итальянцев Lido с устойчивыми эко-купальниками, поглядывает на нас с кадров коллаба Centa и нью-йоркцев Sandy Liang и позирует для кампаний Zara. 

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