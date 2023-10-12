Чемпионы по ходьбе: российские модели на неделях моды

Заслуженное второе место — у модели Вики Евсеевой (в 14 лет приехала из Вязьмы в Москву, где подписала первый модельный контракт — а затем дебютировала с брайдалкор-образом на показе Edem Couture). Все показы как на подбор — от тихо-роскошных Bottega Veneta и Chanel до авангад-шика Y/Project и ироничного мермейдкора Miu Miu. По завершении сезона не теряет подиум-хватку и уже снимается в новом кампейне Aquazzura под стайлинг-руководством легенды глянца Екатерины Мухиной.