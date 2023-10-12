Чемпионы по ходьбе: российские модели на неделях моды

У нас есть Твигги, Клаудия Шиффер и Синди Кроуфорд дома: российские (и петербургские!) модели из сезона в сезон покоряют подиумы Prada и Chanel, заключают эксклюзивные контракты и открывают гранд-показы — собрали всех звезд отечественного моделинга в едином front row.
Фэшн-триумф
Таня Чурбанова
Гран-при за подиум-явку достался Тани Чурбановой из орловского Мценска — за сезон SS'24 модель Number Management сделала 18 выходов (больше, чем у Ирины Шейк), примерив ультрамини Miu Miu, феминный power dressing Alexander McQueen, приталенную двойку Schiaparelli и полупрозрачный дарк-фэшн тюль Blumarine — плюс между делом снялась с ирокезом из балеток в ренессанс-кампейне Lanvin Ballerina и попала в объектив Хёрдура Ингасона для Numéro.
Вика Евсеева
Заслуженное второе место — у модели Вики Евсеевой (в 14 лет приехала из Вязьмы в Москву, где подписала первый модельный контракт — а затем дебютировала с брайдалкор-образом на показе Edem Couture). Все показы как на подбор — от тихо-роскошных Bottega Veneta и Chanel до авангад-шика Y/Project и ироничного мермейдкора Miu Miu. По завершении сезона не теряет подиум-хватку и уже снимается в новом кампейне Aquazzura под стайлинг-руководством легенды глянца Екатерины Мухиной.
София Стейнберг
Замыкает тройку лидеров София Стейнберг, total score — восемь показов. Встретилась с Чурбановой на подиуме Acne Studios, Etro, Sportmax и No 21, заодно поддержала дебют Стефанно Галличи в Ann Demeulemeester. Вдобавок собрала все цвета сезона: примерила оранжевые перчатки Кима Джонса и зеленый ретро-плащ Донателлы Версаче, а сейчас поглядывает на всех (свысока) с обложки итальянского Vanity Fair из серии «The New Generation».
Подиум-дебют
Лина Емельянова
Главный дебют сезона — челябинская модель Лина Емельянова из агентства Rush, идущая по уральским стопам Ирины Шейк. Сначала снималась для локального концепт-стора IQONS и екатеринбургских журналов HAPPY и «Стольник», плюс появилась в кампейне домашней капсулы Eclata и в лукбуках Lime. Сделала подиум-разминку на московском показе Yuliawave в августе и собрала фэнш-фуллхаус на неделях моды в Милане и Париже: представляла Miu Miu, Prada, Loewe, Valentino и Maison Margiela (все за свой первый модный сезон!).
Alyosi
Задаем высочайшую планку по примеру 18-летней ALyosi, или Алены Саламатиной: москвичка с азербайджанско-узбекистанскими корнями дебютировала на подиуме Рафа Симонса и Миуччи Прада в рабочей куртке и полупрозрачной юбке-карандаше в комбо с ультракороткими шортами (все — мастхэв сезона!), а следом закрепила успеха на шоу Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пичолли — на волне триумфа делает ставку на большую фэшн-карьеру (вместе с родным агентством Number Management).
Анастасия Россолович
Gucci
Два в одном: дебютный показ Gucci эры Сабато де Сарно открывала российская модель Анастасия Россолович (кампейн-героиня Gucci Дарья Вербова сидела во front row шоу), впервые вышедшая на подиум модного дома из А-списка. Подопечная агентства Avant начала модельную карьеру в 15 лет и успела запомниться по кампейнам Antiga и I am Studio — а теперь во всю готовится стать новой ролевой моделью Kering.
Из Петербурга в Париж
Маша Скокова
Louis Vuitton
Стабильность — признак мастерства: на неделе моды в Париже петербурженка Маша Скокова сделала единственный, не неповторимый 33-й (!) выход для Louis Vuitton. Фэшн-любимица Николя Жескьера связана эксклюзивным контрактом с модным домом и участвует в его показах уже 7 лет, начиная с осенне-зимнего сезона 2016 года (и не планирует останавливаться).
Ольга Обумова
Hodakova
На правах любимицы соцсетей и тг-админов парижско-петербургская модель Ольга Обумова выходит на подиум редко, но метко — в этом сезоне закрыла хардкорно-деконструктивистский показ Hodakova в полупрозрачном целлофан-платье. Параллельно делает заграничную фэшн-карьеру: снимается для лукбуков итальянцев Lido с устойчивыми эко-купальниками, поглядывает на нас с кадров коллаба Centa и нью-йоркцев Sandy Liang и позирует для кампаний Zara.
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