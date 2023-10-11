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Показы и коллекции

7 главных аксессуаров следующей весны

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Креативные директора от мала до велика украшают нас сверкающими гранд-кольцами, звенящими тоутами и сюрреалистичными масками — вот 7 главных аксессуарных трендов, с которыми готовимся блистать и шуршать следующей весной (с разминкой на Новый год).

Сумки с обвесом

Архивы пресс-служб

Balenciaga

Архивы пресс-служб

Loewe

Архивы пресс-служб

Burberry

Архивы пресс-служб

16Arlington

Архивы пресс-служб

Rabanne

Архивы пресс-служб

Gabriela Hearst

Архивы пресс-служб

Stella McCartney

Архивы пресс-служб

Roberto Cavalli

Архивы пресс-служб

Roksanda

Архивы пресс-служб

Versace

Архивы пресс-служб

Hodakova

Неочевидные последствия тренда на double bagging — обвес всех мастей. Выбираем кожгалантерейный каскад на манер Versace, а заодно украшаем клатч подручными средствами: заимствуем шлейф из бахромы в комбо с сумочными брошами (partners in crime — вельвет-смайлики и божьи коровки с пупырками) у дизайн-артели Moschino, мастерим акцентный узелок Loewe, гремим люверсами Rabanne и держим хобо по ветру вместе с привязанным шарфом Burberry. Максималистская альтернатива — Balenciaga-версия знаменитой Birkin Hermès с ключами и замками от всех офисов Лахты (брелок-изобилие — отсылка к пьесе «Кактус» Ренаты Литвиновой с дверью на тысячу запоров и щеколд).

Низкий ход

Архивы пресс-служб

Gucci

Архивы пресс-служб

Valentino

Архивы пресс-служб

Proenza Schouler

Архивы пресс-служб

Fendi

Архивы пресс-служб

Miu Miu

Архивы пресс-служб

Prada

Архивы пресс-служб

Chanel

Архивы пресс-служб

Loewe

Архивы пресс-служб

The Attico

Архивы пресс-служб

Kiko Kostadinov

Архивы пресс-служб

The Row

Архивы пресс-служб

Prada

Архивы пресс-служб

Christian Dior

Архивы пресс-служб

Фэшн-коры меняются, комфортшик остается: пока Miu Miu и Ganni коллабятся с New Balance, Пьерпаоло Пичолли спускает моделей с небес на землю, переобувая в биркенштоки и балеткорные тапули. Тем временем Джонатан Андерсон голосует за рыбацкие сандалии, а Виржини Виар — за бархатные шлепанцы с перемычкой. Не обошлось без постпандемийного тренда на домашний шик, ключевые айтемы — пушистики The Attico, отельные тапочки The Row (подозреваем фэшн-копипаст с петербургских уют-пионеров Homies) и носатых подкрадуль Balenciaga. Финальный штрих — расставляем акценты при помощи балеток-анклетов Fendi и цветастых шнурков с сандалий синьоры Миуччи.

Тоуты под мышкой

Архивы пресс-служб

Gucci

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta

Архивы пресс-служб

Miu Miu

Архивы пресс-служб

Erdem

Архивы пресс-служб

Alberta Ferretti

Архивы пресс-служб

Jil Sander

Архивы пресс-служб

Ferragamo

Архивы пресс-служб

Prada

Архивы пресс-служб

Acne Studios

Архивы пресс-служб

Del Core

Архивы пресс-служб

Christopher Esber

Тешим внутреннего контролфрика и держим самое ценное под мышкой в массивном тоуте по заветам Сабато де Сарно и Матье Блази (в хобо на локотке все не поместишь — проверено моделями Miu Miu). Комфорткорный вариант — сумки Alberta Ferretti и Jil Sander в тихо-роскошных оттенках, которые смело миксуем с офискор-тройками и трикотажным тотал-луком. Для парадного шика на винную дегустацию в Regions пригодятся тоуты Del Core с цветочными аппликациями и жаккардовые айтемы Erdem (носим праздник всегда с собой).

Стейтмент-украшения

Архивы пресс-служб

Miu Miu

Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Архивы пресс-служб

Moschino

Архивы пресс-служб

Gucci

Архивы пресс-служб

Rabanne

Архивы пресс-служб

Chanel

Архивы пресс-служб

Saint Laurent

Архивы пресс-служб

Loewe

Архивы пресс-служб

Missoni

Архивы пресс-служб

Loewe

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Coach

Архивы пресс-служб

Coach

Архивы пресс-служб

Valentino

Архивы пресс-служб

David Koma

Яркое, массивное и громко-роскошное — аксессуарный стейтмент грядущего сезона (сверкающее вау!). Налаживаем нетворкинг-связи в ремнях-рукопожатиях Khaite с (нарочитыми) отсылками к наследию Эльзы Скиапарелли, гремим сюрреалистичными бодичейнами от продолжателя дела Schiaparelli Дэниела Розберри, заковываем уши в стразы-каффы Loewe и затягиваем шеи шипованными чокерами David Koma либо драгоценными цепями Saint Laurent и Gucci (небрежно закинутое колье за воротник рубашки — стайлинг-трюк от Миуччи Прады). В противовес тяжеловесному люксу держим при себе кидкорные дино-броши Coach и ироничные резинки-ключики от Демны.

Сюрреализм

Архивы пресс-служб

Loewe

Архивы пресс-служб

Doublet

Архивы пресс-служб

Avavav

Архивы пресс-служб

Andersson Bell

Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Архивы пресс-служб

Maison Mihara Yasuhiro

Архивы пресс-служб

Balenciaga

Архивы пресс-служб

Rick Owens

Сумки — не то, чем кажутся: клатч имени Демны притворяется туфелькой Balenciaga Knife, шоппер Loewe сливается в порыве с двубортным пальто, а сумка Andersson Bell в виде вазы с герберой пригодится для гаданий на любовь. Плюс пробуем себя в роли Сальвадора Дали с алиенкор-уклоном: высаживаемся на Солярис в сапогах космического легионера и полупрозрачной тюлевой маске Rick Owens и заводим инопланетного питомца-клатч от Maison Mihara Yasuhiro.

Короткие перчатки

Архивы пресс-служб

Saint Laurent

Архивы пресс-служб

Fendi

Архивы пресс-служб

Tod's

Архивы пресс-служб

Chopova Lowena

Архивы пресс-служб

Alaïa

Архивы пресс-служб

No 21

Архивы пресс-служб

Khaite

Архивы пресс-служб

Heliot Emil

Архивы пресс-служб

Rick Owens

Архивы пресс-служб

Chanel

Архивы пресс-служб

Christian Dior

Наношортам — микро-аксессуары: меняем оперные перчатки на укороченные варианты и компенсируем длину супер-стайлингом. В ход идут массивные браслеты-сферы Saint Laurent и колечками Fendi. На жару Tod's и Chopova Lowena подготовили сетчато-перфорированный вариант (, а Alaïa и Dior компромиссно предлагают держать перчатки наготове (для вызова на фэшн-дуэль).

Сумки с цепочками

Архивы пресс-служб

Fendi

Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Архивы пресс-служб

Louis Vuitton

Архивы пресс-служб

Loewe

Архивы пресс-служб

Balmain

Архивы пресс-служб

Alexander McQueen

Архивы пресс-служб

Gabriela Hearst

Архивы пресс-служб

Givenchy

Архивы пресс-служб

Dsquared2

Архивы пресс-служб

Burberry

Архивы пресс-служб

Valentino

Архивы пресс-служб

Gucci

Архивы пресс-служб

Chanel

Архивы пресс-служб

Di Petsa

Десятые возвращаются, первые ласточки — сумки на цепочке. Их носит Ирина Шейк у Schiaparelli, Оливия Винтен у Dsquared2 (дайте три!) и Виттория Черетти у Chanel (Виржини Виар с цепными сумками и не расставалась). Прощупываем почву с микро-клатчами Louis Vuitton и Fendi, следом пускаем в ход лаковые саквояжи Alexander McQueen и металлик-варианты Givenchy — и готовимся расчехлять из шкафов деконструкцию и многослойность 2010-х (фэшн-круг сделал свой оборот). 

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