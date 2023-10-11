7 главных аксессуаров следующей весны

Тешим внутреннего контролфрика и держим самое ценное под мышкой в массивном тоуте по заветам Сабато де Сарно и Матье Блази (в хобо на локотке все не поместишь — проверено моделями Miu Miu). Комфорткорный вариант — сумки Alberta Ferretti и Jil Sander в тихо-роскошных оттенках, которые смело миксуем с офискор-тройками и трикотажным тотал-луком. Для парадного шика на винную дегустацию в Regions пригодятся тоуты Del Core с цветочными аппликациями и жаккардовые айтемы Erdem (носим праздник всегда с собой).