7 главных аксессуаров следующей весны

Фэшн-коры меняются, комфортшик остается: пока Miu Miu и Ganni коллабятся с New Balance, Пьерпаоло Пичолли спускает моделей с небес на землю, переобувая в биркенштоки и балеткорные тапули. Тем временем Джонатан Андерсон голосует за рыбацкие сандалии, а Виржини Виар — за бархатные шлепанцы с перемычкой. Не обошлось без постпандемийного тренда на домашний шик, ключевые айтемы — пушистики The Attico, отельные тапочки The Row (подозреваем фэшн-копипаст с петербургских уют-пионеров Homies) и носатых подкрадуль Balenciaga. Финальный штрих — расставляем акценты при помощи балеток-анклетов Fendi и цветастых шнурков с сандалий синьоры Миуччи.