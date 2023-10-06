Парижский показ Dior: феминистко-ведьминский манифест имени Марии Грации Кьюри

«Я не жена, мать или дочь. Я женщина» — фэшн-лозунг Марии Грации Кьюри на правах первой женщины на посту креативного директора Christian Dior. Ключевая деталь парижского сет-дизайна — хрестоматийные феминистские высказывания, появлявшиеся на экранах во время показа, а все образы модного дома (на контрасте с ярким фиолетово-желтым подиумом) выполнены в духе барочно-готического ведьмокора с нарочитым чествованием колдуний как пионерок фемповестки.