Парижский показ Dior: феминистко-ведьминский манифест имени Марии Грации Кьюри

Провожаем неделю моды в Париже (а с ней — весь сезон весенне-летних показов) с барочной бахромой, готическим кружевом и фэшн-стейтментом Марии Грации Кьюри на шоу Christian Dior.
«Я не жена, мать или дочь. Я женщина» — фэшн-лозунг Марии Грации Кьюри на правах первой женщины на посту креативного директора Christian Dior. Ключевая деталь парижского сет-дизайна — хрестоматийные феминистские высказывания, появлявшиеся на экранах во время показа, а все образы модного дома (на контрасте с ярким фиолетово-желтым подиумом) выполнены в духе барочно-готического ведьмокора с нарочитым чествованием колдуний как пионерок фемповестки.
Мария Грация Кьюри вновь обратилась к исследованию ткачества (во славу греческой Арахны), экспериментируя со свадебным и дарк-фэшн кружевом, заигрывая с полупрозрачностью, бахромой и гранжем, а также тестируя офискорные стайлинг-трюки (от рубашки на одно плечо до акцентных лацканов из-под жакета). Правда, в контрастных черно-белых образах не обошлось без шпионского (читай — безликого) бежевого тренча (слегка напоминающего однообразные шоу модного дома).
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