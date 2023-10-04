Miu Miu, Saint Laurent, Chanel: ретроспектива недели моды в Париже

После фэн-марафона недель моды запасаемся твидовыми кейпами, ретро-бомберами на пуговках и полосатыми брюками на сезон вперед — а заодно вспоминаем самые яркие показы Парижа (с мермейдкором и мощным селебрити-кастом!)
Miu Miu
Виртуозный стайлинг и фэшн-тренды завтрашнего дня от синьоры Миуччи в Miu Miu: сверкающие ультракороткие шорты превращаются в купальные плавки (по цвету сочетаются с яркими пластырями на ногах). На смену кардиганам и полупрозрачным комбинациям приходят топы-банданы, маскулинные жакеты и свободные поло (стайлинг трюк — перекрученное ожерелье через воротник).
Тем временем шпильки уступают место кроссовкам из коллаборации с New Balance и сандалиям на шнуровке в комбо с анклетами. Плюс взамен хобо на локотке героини Miu Miu берут под мышку вместительный тоут, набитый до отказа, — найдутся даже парадные каблуки под наряды из парчи и бермуды на кулиске для курортно-многослойного образа. Финальный штрих отпускного амбьянса — едва уловимый мейк и влажная укладка (имитация небрежно собранных волос после морского заплыва).
Christian Dior
Мария Грация Кьюри в Dior вновь обратилась к исследованию ткачества (во славу греческой Арахны), экспериментируя со свадебным и дарк-фэшн кружевом, заигрывая с полупрозрачностью, бахромой и гранжем, а также тестируя офискорные стайлинг-трюки (от рубашки на одно плечо до акцентных лацканов из-под жакета). Правда, в контрастных черно-белых образах не обошлось без шпионского (читай — безликого) бежевого тренча (слегка напоминающего однообразные шоу модного дома).
Saint Laurent
Сафарикор — фэшн-заявление Saint Laurent на весенне-летнем показе. Энтони Вакарелло, пересмотрев «Сирену с Миссисипи», возвращает на подиум классические карго, комбинезоны (предусмотрен мотокор-вариант), сафари-платья и бежево-терракотовые оттенки (пригодятся для грядущей премьеры «Дюны» и слияния с пейзажами Арракиса). В образе Катрин Денев из киноленты Франсуа Трюффо — Ева Герцигова, Аня Рубик и Таня Чурбанова (звездный каст под стать шоу!)
Dries Van Noten
Дрис Ван Нотен остается верен самому себе и мастерски работает с паттернами и колористикой, превращая привычные вещи мужского гардероба (от рабочих рубашек из денима до спортивных джоггеров) в ультрафеминные комплекты, расшитые пайетками, вышивкой и украшенные акцентными лацканами. Суперайтемы — деним-тренч до пят, микро-шорты, юбки-платки и капроновые чулочки с геометричным узором (в комбо с мейком из разноцветных перышек).
Schiaparelli
Туториал по архивам Эльзы Скиапарелли от гуру ироничных фэшн-интерпретаций Дэниела Розберри (остается кутюрье вопреки сезону ready-to-wear): гротескное воронье жабо превращается в кроп-топ (и передает привет Jil Sander), skeleton dress — в боди с имитацией ультракоротких шорт. Роскошный сюрреализм (c оммажем Сальвадору Дали) спрятан в сложносочиненных узорах из лака, рулетки и телефонных проводов, а мермейдкорный анимализм — в юбке-рыбе (плывет по ткани во тьме морской), колье-крабах и подвесах-лобстерах. Селебрити-бонус от Schiaparelli — каст с Шалом Харлоу, Амбер Валеттой, Ириной Шейк, Таней Дягилевой и Кендал Дженнер на подиуме.
Loewe
Джонатан Андерсон собирает на показе Loewe идеальные librariancore-образы для книжного эскапизма. Ключевые айтемы — вельветовые брюки с ультравысокой посадкой (деликатная отсылка к матадорам и испанским корням модного дома), коконы-кейпы с золотыми пуговками, яркие оверсайз-свитеры крупной вязки, клетчатые рубашки, а также squeeze-хобо и пальто-сумка (держим при себе все сокровища из «Подписных»). Для уюта и комфорта — мягкие тапули и рыбацкие сандалии, для блеска — расшитые стразами балетки, массивные браслеты (эффектно позвякиваем в библиотечной тишине) и ремень-спица (для кроше-гиков в духе Тома Дейли).
Сoperni
На удивление спокойный Сoperni — без перформансов, зато с Наоми Кэмпбелл в it-рубашке с удлинёнными рукавами (отсылка к дебютному релизу бренда — и изящный намёк на успешный успех). Себастьен Мейер и Арно Вайан показали шоу на стыке офискора и спортшика: со стейтмент-пиджаками и фитнес-комбезами (такой дуэт есть у нас дома у Stratera), плюс с полупрозрачными деним-иллюзиями (рубашки, растворяющиеся в пространстве на манер Чеширского кота), косухами-колонками и металлик-платьями — вот оно, сверкающее вау!
Alexander McQueen
Барочно-готическая деконструкция, розы, ультрафеминный power-dressing, кроваво-красная бахрома, мир Елизаветы I и оммажи Магдалене Абаканович — так Сара Бёртон попрощалась с Alexander McQueen после четверти века в модном доме (и 13 лет работы рука об руку с Маккуином). Преемником стал Шон Макгирр, прежде отвечавший за мужское подразделение JW Anderson и успевший поработать с Dries Van Noten, — после грандиозного шоу под «Heroes» Дэвида Боуи удача пригодится даже такому фэшн-гуру.
Balenciaga
Не показ, а театральный перформанс Balenciaga — с грандиозным селебрити-составом на подиуме. Шоу открыла мама Демны Элла (без Гурама), следом вышли Рената Литвинова с Balenciaga-версией знаменитой Birkin Hermès (обилие замков — отсылка к пьесе «Кактус» с дверью на тысячу запоров и щеколд), Ким Кардашьян в латекс-бодиконе с клатчем-туфелькой (шпилька как идеальное фэшн-оружие), Кэти Хорин, Дайан Перне, Мариякарла Босконо, Минтту Весала, Элиза Дуглас, Аманда Лепор, а также футболистка Надя Карпова в пэчворк-макси (альтернатива — двуличные карго-деним брюки). Финальный образ — Лоик Гомес, или BFRND, в ярусной ретро-комбинации из семи свадебных платьев.
Идеальный фэшн в деталях — с экстра-плечистыми пиджаками, бабушами-подкрадулями, платьями-скатертями (в мыслях о цветочных узорах M_U_R Анны Дружининой), массивными кроссами-тягами, пальто-халатами и кошельками-паспортами — но без обещанной новой главы в истории модного дома. Утешительный приз — звездный front row с Изабель Юппер, Пэрис Хилтон и готик-дивой Salavat Kypere в алиенкор-мейке от Фаризы Родригес.
Valentino
Пьерпаоло Пичолли тоже думает о Римской империи — и проводит показ Valentino в интерьерах парижской школы изящных искусств, чествуя красоту тела на фоне обнаженных скульптур и арт-перформанса FKA Twigs. Героини модного дома (в том числе российская подиум-дебютантка Alyosi) — в полупрозрачных платьях из бесшовных трехмерных цветов (спасибо технике Altorilievo), белоснежных сорочках и кейпах. И да, вся обувь на плоском ходу — пожелания Кристен Макменами учтены!
Louis Vuitton
Пластмассово-полосатый мир победил: Николя Жескьер в целлофановых интерьерах Louis Vuitton оттенка апельсина (цвет сезона!) раздает ретрошик восьмидесятых: с мотокор-бомберами на пуговках, плечистыми жакетами с подчеркнутой талией, сложносочиненными юбками, подтяжками, ремнями на бедрах и БДСМ-корсетами эры Вивьен Уорд. Стайлинг-трюки с подиума: миксуем полоску c клеткой (альтернатива — горошек и гусиная лапка), плюс сочетаем белые колготки с открытым большим пальцем и носим у сердца клатч-фотоаппарат (щелк!)
Mugler
Ветер крепчает: Кейси Кадволладер возвращает возрожденный Mugler в фэшн-расписание и показывает карнавальный бестиарий (дань Тьерри Мюглеру), чьи порывы сбивают с ног Пэрис Хилтон, Ирину Шейк, Наташу Поли, Эмбер Валетту и Палому Эльсессер. На смену дениму с акцентными вырезами и корсетным мини (финально отгремели в коллаборации с H&M) пришел готический мермейдкор: щупальца из шифона и бахромы, русалочьи кэтсьюты, чешуйчатые платья, хвосты-шлейфы и плавники-оборки. Закрыла кутюрный бенефис Анок Яй — в роли главной Урсулы (или «Химеры» Адрианы Скленариковой).
Chanel
Виржини Виар решила закрепить успех круизной коллекции, превратив парижское шоу Chanel в туториал по пляжному шику — с твидовыми кейпами внакидку на купальник, бархатными вьетнамками, поясными жемчужными лентами, шортами-боксерами, ягодно-полосатыми узорами и струящимися цветочными платьями. Главный референс — провансальская вилла Ноай авторства Робера Малле-Стивенса (в разгар бархатного сезона).
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