Miu Miu, Saint Laurent, Chanel: ретроспектива недели моды в Париже

Виртуозный стайлинг и фэшн-тренды завтрашнего дня от синьоры Миуччи в Miu Miu: сверкающие ультракороткие шорты превращаются в купальные плавки (по цвету сочетаются с яркими пластырями на ногах). На смену кардиганам и полупрозрачным комбинациям приходят топы-банданы, маскулинные жакеты и свободные поло (стайлинг трюк — перекрученное ожерелье через воротник).

Тем временем шпильки уступают место кроссовкам из коллаборации с New Balance и сандалиям на шнуровке в комбо с анклетами. Плюс взамен хобо на локотке героини Miu Miu берут под мышку вместительный тоут, набитый до отказа, — найдутся даже парадные каблуки под наряды из парчи и бермуды на кулиске для курортно-многослойного образа. Финальный штрих отпускного амбьянса — едва уловимый мейк и влажная укладка (имитация небрежно собранных волос после морского заплыва).