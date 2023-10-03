Chanel: курортный шик на показе от Виржини Виар

Акцентные, но важные детали пляжно-курортного лука — россыпь стейтмент-украшений (украшаем зону декольте, руки и пояса бесценным люксом в виде многоярусных подвесок и сложносочиненных цепей) и полосатое комбо. Миксуем вертикальные и горизонтальные полоски в одном образе (на манер моряков из бесконечной кругосветки) и разбавляем топом с ягодным паттерном и юбочной пэчворк-двойкой — для пущих фэшн-отпускных впечатлений.