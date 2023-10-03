Chanel: курортный шик на показе от Виржини Виар

Финальных штрих фэшн-марафона в Париже — весенне-летний показ Chanel c Джиджи Хадид, Джилл Кортлев, Моной Тугаард и Витторией Черетти в главных ролях.
Виржини Виар решила закрепить успех круизной коллекции, превратив парижское шоу Chanel в туториал по пляжному шику — с твидовыми кейпами внакидку на купальник, бархатными вьетнамками, поясными жемчужными лентами, шортами-боксерами, ягодно-полосатыми узорами и струящимися цветочными платьями. Главный референс — провансальская вилла Ноай авторства Робера Малле-Стивенса (в разгар бархатного сезона).
Акцентные, но важные детали пляжно-курортного лука — россыпь стейтмент-украшений (украшаем зону декольте, руки и пояса бесценным люксом в виде многоярусных подвесок и сложносочиненных цепей) и полосатое комбо. Миксуем вертикальные и горизонтальные полоски в одном образе (на манер моряков из бесконечной кругосветки) и разбавляем топом с ягодным паттерном и юбочной пэчворк-двойкой — для пущих фэшн-отпускных впечатлений.
Комментарии (0)