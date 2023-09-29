Schiaparelli — самый кутюрный показ недели моды в Париже

Туториал по архивам Эльзы Скиапарелли от гуру ироничных фэшн-интерпретаций Дэниела Розберри (остается кутюрье вопреки сезону ready-to-wear): гротескное воронье жабо превращается в кроп-топ (и передает привет Jil Sander), skeleton dress — в боди с имитацией ультракоротких шорт, а винтажные жакеты — в камзол тореадора. Роскошный сюрреализм (c оммажем Сальвадору Дали) спрятан в сложносочиненных узорах из лака (финальный образ — платье из алых накладных ногтей), рулетки и телефонных проводов, а также в мермейдкорном анимализме — юбке-рыбе, колье-крабах и подвесах-лобстерах.