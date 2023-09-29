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Показы и коллекции

Schiaparelli — самый кутюрный показ недели моды в Париже

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Финальная (зато какая!) неделя моды в Париже — in. Золото, гротескные формы, сюрреалистичный обвес и кутюршик — краткий пересказ новой коллекции Schiaparelli имени Дэниела Розберри. 

Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS24

Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS24

Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS24

Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS24

Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS24

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS24

Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS24

Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS24

Архивы пресс-служб

Туториал по архивам Эльзы Скиапарелли от гуру ироничных фэшн-интерпретаций Дэниела Розберри (остается кутюрье вопреки сезону ready-to-wear): гротескное воронье жабо превращается в кроп-топ (и передает привет Jil Sander), skeleton dress — в боди с имитацией ультракоротких шорт, а винтажные жакеты — в камзол тореадора. Роскошный сюрреализм (c оммажем Сальвадору Дали) спрятан в сложносочиненных узорах из лака (финальный образ — платье из алых накладных ногтей), рулетки и телефонных проводов, а также в мермейдкорном анимализме — юбке-рыбе, колье-крабах и подвесах-лобстерах. 

Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS24

Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS24

Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS24

Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS24

Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS24

Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS24

Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS24

Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS24

Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS24

Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS24

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Кутюр-воплощение трендов — белоснежные стритвир-кроссовки с фирменными объемными фалангами и стейтмент-жакеты всех мастей, приправленные глиттеркор-макияжем от визажистки Пэт Макграт. Плюс селебрити-бонус от Schiaparelli — каст с Шалом Харлоу, Амбер Валеттой, Ириной Шейк, Таней Дягилевой и Кендал Дженнер на подиуме.

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