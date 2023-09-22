Gucci: итоги дебюта Сабато де Сарно в Милане

Безопасный минимализм, помноженный на архивы Форда и Микеле. Плюс брендинг и тренды завтрашнего дня: багряная кожа, бахрома, ультракороткие лакированные шорты и лоферы-корабли на макси-платформе. Стайлинг-трюк показа — спортивные куртки в сочетании с юбками-карандашами из кожи. Шоу-акценты — плечевые вырезы (с трендовыми бантиками-завязками) и россыпь стразов на воротнике джемперов.