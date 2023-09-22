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Показы и коллекции

Gucci: итоги дебюта Сабато де Сарно в Милане

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Дебют сезона — Ancora, или первый миланский показ Gucci эры Сабато ди Сарно. Спойлер: робко, аккуратно, но с большим фэшн-любопытством (и архив-кругозором)!

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Безопасный минимализм, помноженный на архивы Форда и Микеле. Плюс брендинг и тренды завтрашнего дня: багряная кожа, бахрома, ультракороткие лакированные шорты и лоферы-корабли на макси-платформе. Стайлинг-трюк показа — спортивные куртки в сочетании с юбками-карандашами из кожи. Шоу-акценты — плечевые вырезы (с трендовыми бантиками-завязками) и россыпь стразов на воротнике джемперов. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Не забыты цепляющие взгляд коктейльные мини и топы-лифы (айтемы с большим будущим в канун грядущего awards-сезона). Вместо яркого бонуса — знакомое дарк-фэшн кружево, но в комбинации (буквально) с красным латексом. Ждем encore-кураж от Сарно в его фэшн-будущем.

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