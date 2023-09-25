Prada, Bottega Veneta, Jil Sander: ретроспектива фэшн-недели в Милане

Великолепная четверка недель моды на финише — впереди только Париж. В ожидании новых коллекций Balenciaga, Saint Laurent и Miu Miu (а заодно итога истории с Оливье Рустеном и украденным фургоном семплов Balmain) оглядываемся на Милан и вспоминаем самые эффектные шоу итальянской недели (с бахромой, power-dressing и оммажами Карлу Лагерфельду).
Prada
Prada чистого искусства — Раф Симонс и Миучча Прада достают из дачного шкафа винтажные куртки с кожаными лацканами, объединяя их с легендарными ультракороткими шортами, велюровыми платьями, разноцветной (и даже цветочно-принтованной) бахромой и паттерном из россыпи гаек (из того же дачного гаража). Финальный штрих смешения стилей (для лучшей фэшн-разминки мозгов) — чепчик на манер шапочки для плавания. Ну и (пока что) какая Prada без носочков и лоферов!
Bottega Veneta
Урок фэшн-географии от Матье Блази и Bottega Veneta: плывем по водам мирового океана в купальных костюмах с ретро-открыток, в сетях с помпонами-водорослями и с макси версией сумки-сардинки (оммаж «Птице в пространстве» Бранкузи). Сливаемся с тропическими лесами в птичьей бахроме-оперении из кожи и трикотажа (опция распушить фэшн-перышки на максимум), а вместо походной экипировки держим при себе плетеные баулы и сумки-газеты (остаемся в курсе стайлинг-новостей даже на другом конце света).
Fendi
Ким Джонс на миланском показе Fendi возвращает из небытия палитру Pantone 2021 (с нарочитым оммажем коллекции ss’99 Карла Лагерфельда и минувшему Met Gala) — миксует «освежающий желтый» и «абсолютно серый», а заодно разбавляет их колорблоком из остромодных голубого, оранжевого и шоколадного (дело Мондриана живет!). Плюс помнит о тренде на трикотажные рукава-завязки на груди, струящихся тканях и драпировках — ну и не отказывается от ярких перчаток даже в весенне-летний сезон (ковид не дремлет!)
Diesel
Тотальная (апокалиптическая) деконструкция посреди многотысячного рейва — таков новый показ Гленна Мартенса для Diesel. Униформа всадников апокалипсиса — рваный деним, полупрозрачные текстуры, принтованная сетка, брюки с накладными макси-карманами, кожа, бодиконы со вшитыми стрингами и бронзер с ног до головы. В руке — it-bag, на ногах — тяжеловесные боты с протектором логотипа бренда на пальцах (отбиваемся от зомби со всей силы).
Gucci
Дебют сезона — миланский показ Gucci эры Сабато де Сарно. Безопасный минимализм, помноженный на архивы Форда и Микеле, брендинг и тренды завтрашнего дня (нулевые — out, десятые — in): багряную кожу, бахрому, ультракороткие лакированные шорты и лоферы на макси-платформе. Вместо бонуса: знакомое дарк-фэшн кружево, но в комбинации (буквально) с красным винилом. Одним словом, ждем encore-кураж от Сарно в его фэшн-будущем.
Versace
Твигги-брайдалкор — от открывшей шоу Versace Кендалл Дженнер (Кайли на заметку). Плюс вариация на тему modest luxury от Донателлы Версаче — в пастельных оттенках с шахматным паттерном, розами, трикотажной лепнине, приталенном жакете и ультракоротких шортах (куда без них в этом фэшн-сезоне). Закрыла показ Клаудия Шиффер, ненавязчиво напоминая британскому Vogue о своём статуте Supermodel.
Ferragamo
Приталенные силуэты, драпировки, туники, бахрома (главная фурнитура миланской фэшн-недели!) и эталонная колористика (базовые оттенки в комбинации с голубым, красно-розовым и Ferragamo green) — краткий пересказ весенне-летнего показа Ferragamo имени Максимилиана Дэвиса. Плюс Лулу Тенни напоминает об остромодных красных колготках (имени Леандры Медин), а Виттория Черетти, закрывшая шоу, — о металлик-тренде с флером рыцарькора (привет Демне и Элизе Дуглас в кутюр-доспехах).
Jil Sander
Мастер-класс по безупречному стайлингу от Люси и Люка Мейер в Jil Sander: шнурки под ремни, double bagging, акцентные вырезы (трипофобы, берегитесь) и украшения (вплоть до парных брошей на лацканах рубашек), а также мишура-бахрома на платьях и анклетах, капроновые носочки под босоножки и чулки-шапочки на случай ситуативного северного ветра. Плюс наводим красоту при помощи кейпов, анималистичных принтов и змеиного паттерна имени удава Каа.
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