Burberry: как прошел второй показ Дэниела Ли?

Дэниел Ли отправляется в поход по просторам Великобритании (и ее айдентике) в плащах до колена с заниженной талией и костюмах-двойках на манер лондонского Сэвил-Роу. Акценты расставлены при помощи асимметричных лацканов и рыцарской фурнитуры на ремнях сумок, пряжках лоферов и солнечнозащитных очках. «Задача — взять знаковые коды гардероба, ниспровергнуть и сделать их более лондонскими», — говорит Ли. В общем, вдумчивый фэшн в деталях без броского эффекта — во славу английских ведьм, но не коммерческого отдела Burberry.