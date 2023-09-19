Burberry: как прошел второй показ Дэниела Ли?

Клетчатый шатер (с чаем и пирожными Экклз) посреди парка Хайбери Филдс, голубые розы и походные фляги с обновленным логотипом Burberry — хайлайты старта второго показа Дэниела Ли (после неоднозначного февральского дебюта) и наиболее ожидаемого шоу недели моды в Лондоне.
Если в осенне-зимней коллекции Burberry царил сплошной колорблок, на этот раз в мастерской Дэниела Ли выключили свет. Пёстрые принты уступили место бежевому, болотному и тотал-блэку (предусмотрен офискорный вариант с белым верхом) с акцентной темной помадой, а фирменная клетка Burberry сменилась цепными принтами на рыцарские темы (альтернатива — луговые цветы в технике ручного тафтинга и садовая polka dot из клубники и вишни оттенка Burberry blue).
Дэниел Ли отправляется в поход по просторам Великобритании (и ее айдентике) в плащах до колена с заниженной талией и костюмах-двойках на манер лондонского Сэвил-Роу. Акценты расставлены при помощи асимметричных лацканов и рыцарской фурнитуры на ремнях сумок, пряжках лоферов и солнечнозащитных очках. «Задача — взять знаковые коды гардероба, ниспровергнуть и сделать их более лондонскими», — говорит Ли. В общем, вдумчивый фэшн в деталях без броского эффекта — во славу английских ведьм, но не коммерческого отдела Burberry.
Комментарии (0)