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Показы и коллекции

Почему Khaite — один из самых эффектных показов недели моды в Нью-Йорке?

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Золотые слитки-клатчи и ремни-рукопожатия — ключевые символы нью-йоркского показа Khaite, прошедшего в инфернальном полумраке. Люмос!

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Power-dressing выходит на новый уровень — спасибо героине Кэтрин Гольштейн: в силуэтах Клода Монтана (эры Дэвида Боуи), мотоциклетной коже, мощных пиджаках с заостренными лацканами и струящемся шелковом газаре. Cумрачный сет-дизайн (с политическим подтекстом), — дело рук мужа Кэтрин Гольштейн, Гриффина Фрейзера (прежде проектировал декорации для Граймс, Тома Йорка и Oneohtrix Point Never).

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Аксессуары добавляют показу пущий брутализм: слитки-клатчи (подручное средство самообороны), обновленная версия speedy-сумки и ремни-рукопожатия с (нарочитыми) отсылками к наследию Эльзы Скиапарелли. «Я думаю, что каждая женщина в Нью-Йорке должна вести себя по-настоящеиу бесстрашно», — говорит Гольштейн, оставляя позади американских фэшн-мастодонтов вроде Tom Ford вместе взятых.

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