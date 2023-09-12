Почему Khaite — один из самых эффектных показов недели моды в Нью-Йорке?

Power-dressing выходит на новый уровень — спасибо героине Кэтрин Гольштейн: в силуэтах Клода Монтана (эры Дэвида Боуи), мотоциклетной коже, мощных пиджаках с заостренными лацканами и струящемся шелковом газаре. Cумрачный сет-дизайн (с политическим подтекстом), — дело рук мужа Кэтрин Гольштейн, Гриффина Фрейзера (прежде проектировал декорации для Граймс, Тома Йорка и Oneohtrix Point Never).