Proenza Schouler: хайлайты шоу Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса

Не забываем про детали: следующим летом готовимся щеголять во вьетнамкам и босоножках с перемычкой вокруг большого пальца (тогда же и узнаем, насколько это комфортно) — для самых уставших предусмотрены аглишузы. Само собой, в условиях северной погоды храним в шкафу красные колготки (как у Леандры Медик) и капроновые носочки (как у вашей мамы).