Proenza Schouler: хайлайты шоу Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса

В сезоне SS'24 Proenza Schouler показали дебютный сложносочиненный лого и достойный повседневный шик (с чешуей и аглишузами!).
Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес одевают нас в деним, полупрозрачные ткани, многослойный шифон и чешуйчатую сетку (мермейдкор, что ты делаешь, прекрати). Завязываем узлы на платьях, подпоясываемся двойным ремешком (желательно с бейби-сумкой) или кожаным шнурком (как Хлое Севиньи на февральском показе).
Не забываем про детали: следующим летом готовимся щеголять во вьетнамкам и босоножках с перемычкой вокруг большого пальца (тогда же и узнаем, насколько это комфортно) — для самых уставших предусмотрены аглишузы. Само собой, в условиях северной погоды храним в шкафу красные колготки (как у Леандры Медик) и капроновые носочки (как у вашей мамы).
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