Джей Ло, Джулианна Мур и Наталья Водянова: гости и модели показа Ralph Lauren

Бохошик — это про весенне-летний показ Ralph Lauren. Кантри-ранчо-амбьянс, деним, бахрома и ковбойские шляпы, а ещё золотистый металлик, этнические украшения и струящиеся ткани. Наряды под стать звездному касту: показ закрыли Наталья Водянова в мощном этно-обвесе и Кристи Тарлингтон в платье-переливе. Не без казуса: под занавес шоу Водянова наступила на шлейф платья Тарлингтон — обе супермодели отделались улыбкой (в стиле Collina Strada).