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Показы и коллекции

Джей Ло, Джулианна Мур и Наталья Водянова: гости и модели показа Ralph Lauren

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Модные показы в Нью-Йорке — почти все! Камбек сезона — возвращение в расписание Ральфа Лорена спустя 4 года (с супер-звездным front row).

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Бохошик — это про весенне-летний показ Ralph Lauren. Кантри-ранчо-амбьянс, деним, бахрома и ковбойские шляпы, а ещё золотистый металлик, этнические украшения и струящиеся ткани. Наряды под стать звездному касту: показ закрыли Наталья Водянова в мощном этно-обвесе и Кристи Тарлингтон в платье-переливе. Не без казуса: под занавес шоу Водянова наступила на шлейф платья Тарлингтон — обе супермодели отделались улыбкой (в стиле Collina Strada). 

Архивы пресс-служб

Джулианна Мур, Дженнифер Лопес, Дайан Китон и Аманда Сайфред

Архивы пресс-служб

Мэттью Риз, Кери Расселл, Минди Калинг, Эмма Робертс и Кара Делевинь

Архивы пресс-служб

София Ричи и Эллиот Грейндж

Архивы пресс-служб

Ариана Дебос, Джейсон Ральф и Рэйчел Броснахэн

Архивы пресс-служб

Ли Бинбин

Архивы пресс-служб

Робин Райт, Филиппин Леруа-Больё, Лора Дерн и Шерил Кроу

Архивы пресс-служб

Рэйчел Броснахэн и Робин Райт

Архивы пресс-служб

Лора Дерн и Шерил Кроу

Архивы пресс-служб

Габриэль Юнион-Уэйд и Джеймс Марсден 

Архивы пресс-служб

Дженнифер Лопес

Front row показа собрал не менее звездный состав: первыми коллекцию увидели Джей Ло, Дайан Китон, Кара Делевинь и София Ричи. Плюс в светской хронике засветились Ли Бинбин в красном бархате и Филиппин Леруа-Больё (верим, что душой она все-таки на неделе моды в Париже). 

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