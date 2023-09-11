Джей Ло, Джулианна Мур и Наталья Водянова: гости и модели показа Ralph Lauren

Модные показы в Нью-Йорке — почти все! Камбек сезона — возвращение в расписание Ральфа Лорена спустя 4 года (с супер-звездным front row).
Бохошик — это про весенне-летний показ Ralph Lauren. Кантри-ранчо-амбьянс, деним, бахрома и ковбойские шляпы, а ещё золотистый металлик, этнические украшения и струящиеся ткани. Наряды под стать звездному касту: показ закрыли Наталья Водянова в мощном этно-обвесе и Кристи Тарлингтон в платье-переливе. Не без казуса: под занавес шоу Водянова наступила на шлейф платья Тарлингтон — обе супермодели отделались улыбкой (в стиле Collina Strada).
Джулианна Мур, Дженнифер Лопес, Дайан Китон и Аманда Сайфред
Мэттью Риз, Кери Расселл, Минди Калинг, Эмма Робертс и Кара Делевинь
София Ричи и Эллиот Грейндж
Ариана Дебос, Джейсон Ральф и Рэйчел Броснахэн
Ли Бинбин
Робин Райт, Филиппин Леруа-Больё, Лора Дерн и Шерил Кроу
Рэйчел Броснахэн и Робин Райт
Лора Дерн и Шерил Кроу
Габриэль Юнион-Уэйд и Джеймс Марсден
Дженнифер Лопес
Front row показа собрал не менее звездный состав: первыми коллекцию увидели Джей Ло, Дайан Китон, Кара Делевинь и София Ричи. Плюс в светской хронике засветились Ли Бинбин в красном бархате и Филиппин Леруа-Больё (верим, что душой она все-таки на неделе моды в Париже).
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