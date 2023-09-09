Helmut Lang: какой получилась дебютная коллекция Питера До?

С новым фэшн-годом! В Нью-Йорке стартовала неделя моды, один из самых ожидаемых дебютов сезона SS'24 — премьерный показ Питера До на посту креативного директора Helmut Lang.
Лучший аксессуар — книга: шоу открыла модель (и экс-имиджевый директор Peter Do) Вайора Строганова, которая несла в руках роман On Earth We’re Briefly Gorgeous Оушена Вонга (есть у нас дома). По его же строкам модели шли на подиуме (а еще цитаты Вонга украсили лонгсливы, рубашки и майки).
Бонус: ряд отсылок к наследию бренда, американской мечте и вьетнамскому происхождению Питера До. А еще наряды в оттенке фуксии, колорблоки и акцентные ленты (с разноцветными стрелками!) — но без особой чувственности и артистичности, присущих Лангу.
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