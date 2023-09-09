Helmut Lang: какой получилась дебютная коллекция Питера До?

Лучший аксессуар — книга: шоу открыла модель (и экс-имиджевый директор Peter Do) Вайора Строганова, которая несла в руках роман On Earth We’re Briefly Gorgeous Оушена Вонга (есть у нас дома). По его же строкам модели шли на подиуме (а еще цитаты Вонга украсили лонгсливы, рубашки и майки).