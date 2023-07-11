Гротеск, сюрреализм и оптические иллюзии: 5 главных трендов недели высокой моды в Париже

Сюрреализм – искусство парадоксальных сочетаний – кутюру как родной. Valentino скрестил голову с розой, Дэниел Розберри продолжил курс Эльзы Скиапарелли и превратил показ в карнавал (а не в зоопарк как в прошлый раз), где нашлось место мистике, африканским мотивам, синей краске и отсылкам к языческой коллекции Schiaparelli 1938 года. На показе Viktor & Rolf модели выпрыгивали из купальников и оказывались в плену обезглавленных манекенов, а Charles de Vilmorin отправил зрителей то ли в мир древнегреческой трагедии, то ли на «Лебединое озеро» в Мариинку.