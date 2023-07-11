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Показы и коллекции

Гротеск, сюрреализм и оптические иллюзии: 5 главных трендов недели высокой моды в Париже

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В Париже завершилась неделя высокой моды, а вместе с ней — показы модных домов от мала до велика. Для одних кутюр стал творческой мастерской, для других — площадкой для реализации бизнес-стратегий. Подводим итоги: вот пять главных трендов, которые мы наблюдали с широко открытыми глазами. 

Кейпы

Архивы пресс-служб

Christian Dior

Архивы пресс-служб

Chanel

Архивы пресс-служб

Alexandre Vauthier

Архивы пресс-служб

Elie Saab

Архивы пресс-служб

Valentino

Архивы пресс-служб

Giambattista Valli

 

Архивы пресс-служб

Elie Saab

Архивы пресс-служб

Alexandre Vauthier

 

Пожалуй, ключевым силуэтом недели высокой моды стали кейпы. Каждый модный дом интерпретировал их на свой лад: Alexandre Vauthier превратил их в накидку древнеримской весталки, Giambattista Valli дополнил рукавами-буфами, Elie Saab — подплечниками и вышивкой, а героиня Alexandre Vauthier примерила белоснежную рубашку-кейп с бантом. Ожидаем увидеть по-королевски роскошные кейпы на звездах в сезон кинонаград.

Золото

Архивы пресс-служб

Жюльен Доссена для Jean Paul Gaultier

Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Архивы пресс-служб

Valentino

Архивы пресс-служб

Alexandre Vauthier

Архивы пресс-служб

Alexandre Vauthier

Архивы пресс-служб

Жюльен Доссена для Jean Paul Gaultier

Архивы пресс-служб

Ronald van der Kemp

Архивы пресс-служб

Alexandre Vauthier

Архивы пресс-служб

Armani Prive

Архивы пресс-служб

Valentino

Неочевидное последствие тренда на античность: все, к чему прикасались креативные директора модных домов, превращалось в золото. Модели Valentino и Armani Privé щеголяли в расшитых золотом нарядах, героини Jean Paul Gaultier в позолоченном оливковом венке выглядели настоящими богинями, а костюм и жакет Schiaparelli отсылали к африканскому искусству и ремесленничеству. 

Гротескные объемы

Архивы пресс-служб

Thom Browne

Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Архивы пресс-служб

Viktor & Rolf

Архивы пресс-служб

Giambattista Valli

 

Архивы пресс-служб

AZ Factory

Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Архивы пресс-служб

Alexandre Vauthier

Архивы пресс-служб

Charles de Vilmorin

Гиперболизация стала верной спутницей недели кутюра. На подиуме нашлось место и рукавам-буфам Charles de Vilmorin, и купальникам на вырост Viktor&Rolf, и огромной шубе Schiaparelli, в которой можно смело отправляться в страну Бробдингнег. А под массивным капюшоном AZ Factory легко спрятаться (целиком!) от пронизывающего ветра с Финского залива. 

Сюрреализм

Архивы пресс-служб

Thom Browne

Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Архивы пресс-служб

Viktor & Rolf

Архивы пресс-служб

Viktor & Rolf

Архивы пресс-служб

Valentino

Архивы пресс-служб

Charles de Vilmorin

Архивы пресс-служб

Charles de Vilmorin

Сюрреализм – искусство парадоксальных сочетаний – кутюру как родной. Valentino скрестил голову с розой, Дэниел Розберри продолжил курс Эльзы Скиапарелли и превратил показ в карнавал (а не в зоопарк как в прошлый раз), где нашлось место мистике, африканским мотивам, синей краске и отсылкам к языческой коллекции Schiaparelli 1938 года. На показе Viktor & Rolf модели выпрыгивали из купальников и оказывались в плену обезглавленных манекенов, а Charles de Vilmorin отправил зрителей то ли в мир древнегреческой трагедии, то ли на «Лебединое озеро» в Мариинку.

Оптические иллюзии

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Balenciaga

Архивы пресс-служб

Balenciaga

Архивы пресс-служб

Balenciaga

Архивы пресс-служб

Жюльен Доссена для Jean Paul Gaultier

Не верь глазам своим: дизайнеры играли со зрителями и превращали модные показы в шоу оптических иллюзий. Льняное пальто Balenciaga притворялось шубой, а пальто-дуновение застыло в движении благодаря специальной обработке утюгами. Вышивка бисером Jean Paul Gaultier мимикрировала под шерстяную клетку, а расшитый шелковый газар Valentino — под деним.

Текст: Полина Шевцова

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