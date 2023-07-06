Как прошел показ Valentino? Рассказываем и показываем

Пьерпаоло Пиччиоли шьет потрясающую одежду, у него просто нужно отобрать микрофон и клавиатуру. Мы еще не отошли от литературы Ханьи Янагихары на пиджаках и сумках из недавней мужской коллекции, как подоспели идеи человечности, вышитые жемчугом и едва прикрытые горностаевой мантией. Была еще цитата из Бранкузи про то, что простота это решенная сложность. Но кажется, и в это равенство закралась стилистическая погрешность: нестерпимо хочется хотя бы вынуть люстры из ушей. В остальном – прекрасная коллекция.