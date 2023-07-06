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Показы и коллекции

Как прошел показ Valentino? Рассказываем и показываем

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Пока в Париже бушуют народные протесты и бунты, в замке Шато де Шантийи идет показ кутюрной коллекции Valentino, пронизанный, по заявлению Пьерпаоло Пиччоли, идеями человечности. Шоу открыла непо-бейби мечты Кайя Гербер в демократичного вида джинсах из шелкового газара, вручную расшитых крошечными бусинами 80-ти оттенков синего.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Пьерпаоло Пиччиоли шьет потрясающую одежду, у него просто нужно отобрать микрофон и клавиатуру. Мы еще не отошли от литературы Ханьи Янагихары на пиджаках и сумках из недавней мужской коллекции, как подоспели идеи человечности, вышитые жемчугом и едва прикрытые горностаевой мантией. Была еще цитата из Бранкузи про то, что простота это решенная сложность. Но кажется, и в это равенство закралась стилистическая погрешность: нестерпимо хочется хотя бы вынуть люстры из ушей. В остальном – прекрасная коллекция.

Искомая сложноустроенная простота, помноженная на почти что успокоительную плавность линий и ласкающие взгляд цветовые сочетания, лучше всего удалась в мужских выходах, не перегруженных чрезмерным стайлингом и декором. Упростить женский кутюр оказалось сложнее: туфли-банты, цветы-инкрустации, серьги-люстры, кольца-ногти и даже розы-головы – Valentino как Valentino.

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