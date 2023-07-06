Balenciaga: какой получилась новая кутюрная коллекция?

Пальто-дуновения оказались оммажем живописи Люсьена Фрейда, а в основе фокуса с застывшим движением – ловкость специальных утюгов. Одно из них уже появилось в продаже на сайте марки: купить его можно за 40 000 евро. Там же в наличии платье из 800 алых бантиков (сотни метров шифоновой ленты и 160 часов работы) за 100 000 евро.

Джинсы – не то, чем кажутся: микротренд, заданный Матье Блази и его кожаным денимом для Bottega Venetа, синхронно подхватили и Пьер Паоло Пиччоли (джинсы из расшитого шелкового газара на Кайе Гербер) и Демна. В его интерпретации они сшиты из реалистично расписанного маслом холста (группа художников, вооруженных тоненькими кисточками, заодно нарисовала для Balenciaga шубы). Был и обратный трюк: костюм-двойка из денима, притворяющегося шерстью в клетку Prince of Wales.