Balenciaga: какой получилась новая кутюрная коллекция?

Ураган вокруг Balenciaga утих, но сквознячок остался – хотя бы в застывших развевающихся фалдах пальто и взметнувшихся шарфах, одном из главных фокусов коллекции. Также в программе: фальшивые джинсы, бальные доспехи и Рената Литвинова.
Пальто-дуновения оказались оммажем живописи Люсьена Фрейда, а в основе фокуса с застывшим движением – ловкость специальных утюгов. Одно из них уже появилось в продаже на сайте марки: купить его можно за 40 000 евро. Там же в наличии платье из 800 алых бантиков (сотни метров шифоновой ленты и 160 часов работы) за 100 000 евро.
Джинсы – не то, чем кажутся: микротренд, заданный Матье Блази и его кожаным денимом для Bottega Venetа, синхронно подхватили и Пьер Паоло Пиччоли (джинсы из расшитого шелкового газара на Кайе Гербер) и Демна. В его интерпретации они сшиты из реалистично расписанного маслом холста (группа художников, вооруженных тоненькими кисточками, заодно нарисовала для Balenciaga шубы). Был и обратный трюк: костюм-двойка из денима, притворяющегося шерстью в клетку Prince of Wales.
Кастинг – отдельная суперсила Balenciaga. Первый выход – Даниэль Славик, служившая штатной моделью у Кристобаля Баленсиаги с 1964 по 1968 год в реплике своего любимого платья тех лет. Также в ролях: Изабель Юппер в черном бальном мерцании и Рената Литвинова, мимикрирующая под Мэрилин. Рыцарь-принцесса в финале (в исполнении художницы Элайзы Дуглас) – ходячая (с трудом) иллюстрация заявления Демны о том, что одежда – его доспехи, и сколько он выстрадал за то, как одевался, и что транслировал своей работой. Платье напечатали на 3D-принтере из гальванизированой (а затем хромированной) смолы, весит оно 36 килограммов, зато у него имеется бархатная подкладка для удобства. Также напомним, что у нас дома есть своя Баленсиага: свежая эрмитажная выставка (и фэшн стэйтмент!) «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем».
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