Ванесса Паради, София Коппола и Кендрик Ламар: как выглядели гости кутюрного показа Chanel?

Знаменитая набережная, залитая светом, букинистические стэнды и цветная брусчатка – неожиданный, но практически идеальный фон для светского репортажа (и готовый сет-дизайн для шоу). Рассматриваем извечные твиды и богато расшитые платья и топы гостей на фоне книг, открыток, репродукций и кленов. Ванесса Паради прибыла в джинсах и топе с вышитыми оленями (по мотивам бабушкиного ковра), Маргарет Куэлли – в белом шифоновом платье (все же дипломированная балерина), Кендрик Ламар – в твиде молочного оттенка с жемчужным блинг-блингом, София Коппола в клетчатом жакете и джинсах со знаменитым ремнем-цепочкой, а Лупита Нионго в кардигане с пальмами (все еще не можем забыть ее недавний выход в слепке груди Misha Japanwala).