18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Ванесса Паради, София Коппола и Кендрик Ламар: как выглядели гости кутюрного показа Chanel?

Поделиться:

На набережной Сены, в двух шагах от дворца Гран Пале (в котором обыкновенно проходят шоу бренда) Chanel и Виржини Виар показали кутюрную коллекцию для гостей, среди которых отметились Ванесса Паради (муза бренда), Маргарет Куэлли (наша личная муза), София Коппола (муза мирового масштаба) и даже Джордж Лукас.

Ванесса Паради

Маргарет Куэлли

София Коппола

Король Буке

Аи Хасимото

Джордж Лукас и JR

Кендрик Ламар

Лупита Нионго

Райли Кио

Хуанг Яо

Знаменитая набережная, залитая светом, букинистические стэнды и цветная брусчатка – неожиданный, но практически идеальный фон для светского репортажа (и готовый сет-дизайн для шоу). Рассматриваем извечные твиды и богато расшитые платья и топы гостей на фоне книг, открыток, репродукций и кленов. Ванесса Паради прибыла в джинсах и топе с вышитыми оленями (по мотивам бабушкиного ковра), Маргарет Куэлли – в белом шифоновом платье (все же дипломированная балерина), Кендрик Ламар – в твиде молочного оттенка с жемчужным блинг-блингом, София Коппола в клетчатом жакете и джинсах со знаменитым ремнем-цепочкой, а Лупита Нионго в кардигане с пальмами (все еще не можем забыть ее недавний выход в слепке груди Misha Japanwala). 

Лина Кудри

Камиле Морроне

Альма Ходоровски

Лора Бэйли и Клеманс Поэзи

Бланка Ли

Уильям Чань

Шарлотта Казираги

Сам показ прошел без особенностей, твиды ( с отливом), камелии (из меха) и богатый декор (целые вышитые натюрморты) на месте, из новостей только песик, цветочные корзины и треснувшая юбка-баллон.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: