Как прошли кутюрные показы Chanel и Christian Dior в Париже?

При Виржини Виар показы и коллекции Chanel превратились в тщету: грустно смотреть на сложнейшие вышивки и инкрустации (месяцы работ лучших мастериц), на удивительные фактуры (старания почтенных текстильных компаний), на пригорюнившихся звездных гостей в платьях марки (контракт есть контракт), в которых нет идей, нет духа времени, нет эмоций, нет жизни. Зато есть потрескавшаяся юбка-баллон, твид с отливом, свитер-натюрморт и меховые камелии. Ситуация, когда самые благодушные отзывы строятся исключительно вокруг (даже не сет-дизайна!) корзиночек с цветами и дефилирующего пса, а из 48 кутюрных луков не хочется ни одного. При этом наша общая печаль никак не сказывается на растущих (плюс 17% за 2022 год) финансовых показателях компании: заветные сумки-числа 22, 19 и 2.55 по-прежнему нарасхват.