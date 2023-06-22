25 июня в музее-заповеднике «Царское Село» пройдет шоу проекта «Ассоциации»

В музее-заповеднике «Царское Село» в это воскресенье, 25 июня, состоится арт-проект «Ассоциации» — ежегодное грандиозное театрализованное дефиле или главное модное событие петербургского лета. Темой этого года стало путешествие великого князя Николая Александровича (будущего императора Николая II) на Восток. Место режиссера-постановщика занял Виктор Крамер, а среди участников отмечены не только ветераны петербургской фэшн-индустрии — Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, но и (впервые за историю арт-проекта) молодой начинающий дизайнер — Екатерина Матлина.
«Ассоциации» — масштабный имиджевый проект (единственный в своем роде!) музея-заповедника «Царское Село», а показ пройдет в этом году уже в 13 раз. Это коллаборация дизайнеров и представителей искусства, истории и современности, классики и авангарда. Театрализованные дефиле проходят в Екатерининском парке и собирают несколько петербургских дизайнеров-участников. В прошлом году модный показ увидели более 15 тысяч зрителей. Напоминаем, что гостем может стать любой посетитель парка — нужен только билет (400 рублей).
Каждый дизайнер представит свою коллекцию трижды, а это значит, что показы будут длиться целый день. Индию в исполнении Стаса Лопаткина будем наблюдать через решетки (отсылка к древности), дизайнер обещает изобилие украшений и цвета, а путешествовать вместе с нами будет котик по имени Кекс. Лилия Киселенко раскроет Египет в мужской коллекции, а Татьяна Парфенова переосмыслит Китай, отличительная особенность — ярко-красные спины с портретом Мао Цзэдуна. Екатерина Матлина дебютирует с коллекцией «Сиамские метаморфозы», вдохновленной образами белого лотоса и белых слонов.
25 июня, с 13:00 до 18:30
Музей-заповедник «Царское Село», Екатерининский парк
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