25 июня в музее-заповеднике «Царское Село» пройдет шоу проекта «Ассоциации»

Каждый дизайнер представит свою коллекцию трижды, а это значит, что показы будут длиться целый день. Индию в исполнении Стаса Лопаткина будем наблюдать через решетки (отсылка к древности), дизайнер обещает изобилие украшений и цвета, а путешествовать вместе с нами будет котик по имени Кекс. Лилия Киселенко раскроет Египет в мужской коллекции, а Татьяна Парфенова переосмыслит Китай, отличительная особенность — ярко-красные спины с портретом Мао Цзэдуна. Екатерина Матлина дебютирует с коллекцией «Сиамские метаморфозы», вдохновленной образами белого лотоса и белых слонов.