Бейонсе, Зендая, Рианна и Ким в первом ряду: как прошел первый показ Фаррелла Уильямса и Louis Vuitton?

В Париже отгремел первый показ Фаррелла Уильямса для Louis Vuitton. Ради такого случая перекрыли и превратили в подиум мост Пон-Неф, а зрителей доставляли на лодках. Доплыли самые главные: Бейонсе, Зендая, Рианна, Ким Кардашьян, Ленни Кравиц и Наоми Кэмпбелл. Для любителей марки с Нового моста пел хор и новый креативный директор.
Вовлеченность нового креативного директора в творческий процесс трудно переоценить: перед глазами прошла не коллекция, а вся жизнь Фаррелла Уильямса. Милитари-шик, шанелевидные жакеты с жемчужными пуговицами, береты, миниатюрные очки – все, чем славится его личный гардероб. От Louis Vuitton осталась только шашечка Damier, а от моды – пара пикселей (привет, Джонатан Андерсон). Тот случай, когда приглашенная звезда за вечер обращает Дом со 170-летней историей в компанию по изготовлению собственного мерча: футболки со стразами, варсити-куртки, спортивные костюмы и даже стаканчики для кофе в ассортименте.
Из максимально абсурдного: сумка-лодка (раскачиваем ее вместе с Фарреллом), кожаный медведь и его бутылочка, лубочные парижские виды размером с тренч и маникюр в шашечку.
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