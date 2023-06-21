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Показы и коллекции

Бейонсе, Зендая, Рианна и Ким в первом ряду: как прошел первый показ Фаррелла Уильямса и Louis Vuitton?

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В Париже отгремел первый показ Фаррелла Уильямса для Louis Vuitton. Ради такого случая перекрыли и превратили в подиум мост Пон-Неф, а зрителей доставляли на лодках. Доплыли самые главные: Бейонсе, Зендая, Рианна, Ким Кардашьян, Ленни Кравиц и Наоми Кэмпбелл. Для любителей марки с Нового моста пел хор и новый креативный директор.

MEN’S SPRING-SUMMER 2024 FASHION SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Бейонсе

MEN’S SPRING-SUMMER 2024 FASHION SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Ким Кардашьян

MEN’S SPRING-SUMMER 2024 FASHION SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Джаред Лето

MEN’S SPRING-SUMMER 2024 FASHION SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Ленни Кравиц

MEN’S SPRING-SUMMER 2024 FASHION SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Луис Хамильтон

MEN’S SPRING-SUMMER 2024 FASHION SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Наоми Кэмпбелл

MEN’S SPRING-SUMMER 2024 FASHION SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Такаси Мураками

MEN’S SPRING-SUMMER 2024 FASHION SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Уиллоу Смит и Джейден Смит

MEN’S SPRING-SUMMER 2024 FASHION SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Зендая

MEN’S SPRING-SUMMER 2024 FASHION SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Рианна и A$AP Rocky

MEN’S SPRING-SUMMER 2024 FASHION SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Рокет Уильямс и Хелен Уильямс

MEN’S SPRING-SUMMER 2024 FASHION SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Фарелл Уильямс

Вовлеченность нового креативного директора в творческий процесс трудно переоценить: перед глазами прошла не коллекция, а вся жизнь Фаррелла Уильямса. Милитари-шик, шанелевидные жакеты с жемчужными пуговицами, береты, миниатюрные очки – все, чем славится его личный гардероб. От Louis Vuitton осталась только шашечка Damier, а от моды – пара пикселей (привет, Джонатан Андерсон). Тот случай, когда приглашенная звезда за вечер обращает Дом со 170-летней историей в компанию по изготовлению собственного мерча: футболки со стразами, варсити-куртки, спортивные костюмы и даже стаканчики для кофе в ассортименте.

Из максимально абсурдного: сумка-лодка (раскачиваем ее вместе с Фарреллом), кожаный медведь и его бутылочка, лубочные парижские виды размером с тренч и маникюр в шашечку.

MEN’S SPRING-SUMMER 2024 FASHION SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved
MEN’S SPRING-SUMMER 2024 FASHION SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved
MEN’S SPRING-SUMMER 2024 FASHION SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved
MEN’S SPRING-SUMMER 2024 FASHION SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved
MEN’S SPRING-SUMMER 2024 FASHION SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved
MEN’S SPRING-SUMMER 2024 FASHION SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved
MEN’S SPRING-SUMMER 2024 FASHION SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved
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