Бейонсе, Зендая, Рианна и Ким в первом ряду: как прошел первый показ Фаррелла Уильямса и Louis Vuitton?

Вовлеченность нового креативного директора в творческий процесс трудно переоценить: перед глазами прошла не коллекция, а вся жизнь Фаррелла Уильямса. Милитари-шик, шанелевидные жакеты с жемчужными пуговицами, береты, миниатюрные очки – все, чем славится его личный гардероб. От Louis Vuitton осталась только шашечка Damier, а от моды – пара пикселей (привет, Джонатан Андерсон). Тот случай, когда приглашенная звезда за вечер обращает Дом со 170-летней историей в компанию по изготовлению собственного мерча: футболки со стразами, варсити-куртки, спортивные костюмы и даже стаканчики для кофе в ассортименте.