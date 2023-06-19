Как прошли мужские показы Valentino, Fendi и Prada?

Синьора Миучча и Раф Симонс, виртуозы церебрального мудборда и стилистического трюка, не подвели и на этот раз: в референсах значится художник Йозеф Бойс (не столько благодаря работам вроде знаменитых войлочных костюмов, сколько благодаря собственной манере одеваться: Йозеф питал слабость к карго-жилетам), и художник Ханс Руди Гигер (его Чужие прятались в цветах на рубашках, при этом новые сумки смотрелись только что снятыми с их лапок, а прозрачная слизь сочилась из потолка на протяжении всего показа). Новое актуальное стилистическое допущение – высокие черные носки с шортами (такое мы наблюдали и на показе Valentino) и непременно с цветными лаковыми лоферами. За нежность, хрупкость и уязвимость, как и у Valentino, в коллекции отвечали объемные цветы, распустившиеся промеж кармашков.