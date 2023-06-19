Как прошли мужские показы Valentino, Fendi и Prada?

Мужская неделя в Милане в разгаре: отчитываемся, как прошли показы Fendi, Valentino и Prada. Было все: мужчины за работой (Fendi), мужчины в цветочек (Valentino), Чужой-мужчина (Prada) и даже мужчина-открытая книга Ханьи Янагихары (Valentino).
Fendi
Мужчины за работой – сюжет, навеянный новой кожевенной фабрикой в Тоскане, приобретенной Сильвией Вентурини для растущих нужд Fendi. Получился не завод, а фабрика грез: фигуристые мужчины в фартуках на голое тело и трогательных носочках, торчащих из максимально роскошной версии кроксов несут кофе в сумках-подставках Fendi, и все только для того, чтоб еще с большим энтузиазмом мастерить твой новый багет. Больше всего хочется тренч с сантиметром (а вдруг похудела?) и кожаный пояс с колюще-режущими инструментами (это петербуржское).
Valentino
Не прошло и восьми лет с выхода романа "Маленькая жизнь" Ханьи Янагихары, как его прочел худрук Valentino Пьерпаоло Пиччоли, разослал слезоточивую литконьюнктуру (в розовой обложке) в качестве приглашений на показ, да еще и украсил цитатами костюмы, джинсы и даже сумки из новой коллекции The Narratives. Но было и хорошее: например, цветы. Особенно те, что прорастали кантиками по планкам сорочек и распускались у воротников и манжет.
Prada
Синьора Миучча и Раф Симонс, виртуозы церебрального мудборда и стилистического трюка, не подвели и на этот раз: в референсах значится художник Йозеф Бойс (не столько благодаря работам вроде знаменитых войлочных костюмов, сколько благодаря собственной манере одеваться: Йозеф питал слабость к карго-жилетам), и художник Ханс Руди Гигер (его Чужие прятались в цветах на рубашках, при этом новые сумки смотрелись только что снятыми с их лапок, а прозрачная слизь сочилась из потолка на протяжении всего показа). Новое актуальное стилистическое допущение – высокие черные носки с шортами (такое мы наблюдали и на показе Valentino) и непременно с цветными лаковыми лоферами. За нежность, хрупкость и уязвимость, как и у Valentino, в коллекции отвечали объемные цветы, распустившиеся промеж кармашков.
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