Барбикор, балетные гетры и ультрамини: какой получилась круизная коллекция Chanel

Никогда не думали, что скажем это, но подхватили у Виржини Виар стайлинг-приемы, которые уже готовимся внедрить в свой гардероб: укладка с экстремальным объемом и конфетный свитшот на три размера больше, баскетбольная форма со сверкающими гетрами и колье, а также пайетки в сочетании с пляжным хлопком. А еще микросумочки, оттенки сладкой ваты и детская фэшн-беззаботность.