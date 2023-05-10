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Показы и коллекции

Барбикор, балетные гетры и ультрамини: какой получилась круизная коллекция Chanel

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Вчера в Лос-Анджелесе прошел показ круизной коллекции Chanel, где мы наблюдали беззаботную голливудскую эстетику в своих лучших проявлениях: ролики, винтажные постеры и Снуп Дог на афтерпати. Рассказываем, чем еще нас порадовала Вижини Виар. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Наконец-то мы увидели в Chanel проблеск надежды: барбикор, замешанный с тихой роскошью, ультрамини и дофаминовые гетры в стразах для ваших лучших танцев. И даже твид в этот раз не выглядит тоскливым (особенно, когда это твидовый костюм-тройка с корсетом). 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Никогда не думали, что скажем это, но подхватили у Виржини Виар стайлинг-приемы, которые уже готовимся внедрить в свой гардероб: укладка с экстремальным объемом и конфетный свитшот на три размера больше, баскетбольная форма со сверкающими гетрами и колье, а также пайетки в сочетании с пляжным хлопком. А еще микросумочки, оттенки сладкой ваты и детская фэшн-беззаботность. 

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