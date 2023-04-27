У LIMÉ вышла новая коллекция Summer’23 STUDIO

Ключевые модели — свободные рубашки с коротким рукавом и отложным воротником, джинсы и брюки клеш, короткое платье-туника и длинное — с акцентным воротником и вышивкой ришелье. Вещи запросто собираются в комплекты: рубашки в коллекции дополнены брюками или шортами, а трикотажный топ на тонких бретелях — юбкой миди. Завершаем образ плетеной сумкой и панамой, ожерельем из натуральных камней, барочного жемчуга и ракушек и срочно отправляемся ждать у моря погоды.