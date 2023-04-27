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Показы и коллекции

У LIMÉ вышла новая коллекция Summer’23 STUDIO

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Расслабленные, свободные силуэты, артизанские, ремесленные детали вроде тесьмы, вышивки и кроше и общее настроение 1970-х – все это необходимые составляющие вашего лучшего лета и коллекции LIMÉ Summer’23 STUDIO.

Платье 6 599 руб.

Брюки 6 599 руб,. рубашка 5 999 руб.

рубашка 5 599 руб.

Брюки 5 999 руб., рубашка 5 599 руб.

Джинсы 5 599 руб,. футболка 2 599 руб.

Ключевые модели — свободные рубашки с коротким рукавом и отложным воротником, джинсы и брюки клеш, короткое платье-туника и длинное — с акцентным воротником и вышивкой ришелье. Вещи запросто собираются в комплекты: рубашки в коллекции дополнены брюками или шортами, а трикотажный топ на тонких бретелях — юбкой миди. Завершаем образ плетеной сумкой и панамой, ожерельем из натуральных камней, барочного жемчуга и ракушек и срочно отправляемся ждать у моря погоды.

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