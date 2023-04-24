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Показы и коллекции

Левитан, репейник и хрусталь: Ульяна Сергеенко показала новую кутюрную коллекцию

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После года молчания модный Дом Ulyana Sergeenko возвращается с выдающейся кутюрной коллекцией. Тут полевые цветы цепляются за подъюбники, прорастают вышивкой на бархате и рассыпаются по кордовому кружеву. Просто посмотрите! 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Традиционный костюм (холуйская вышивка, расшитые телогрейки и кокошники) и природные мотивы (репейник, хрустальные капли росы и пижма) — главные мотивы кутюрной коллекции Ульяны Сергеенко, выпущенной точно перед днем рождения Дома (21 апреля ему исполнилось 12 лет). Цветовое решение коллекции отсылает к элегической гамме раннего Левитана: светло-фиалковый и темно-фиолетовый, насыщенный зеленый и глубокий серый, горчичный и золотой. Отдельный восторг — шапочка из гусевского хрусталя,  каждый элемент которой гранили и обрамляли в рамки несколько месяцев! Познакомиться с коллекцией ближе можно на сайте бренда.

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