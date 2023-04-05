Шик, блеск, красота: как прошло шоу Центральной галереи дизайнеров

Как угодить всем: от XS до XL? Уже 4 года создательницы марки New Page Saint P Августина Смаглеева и Юлия Силакова отлично справляются с этой задачей, размывая границы между элегантностью и повседневностью. Бренд — признание в любви к себе и своему телу: лучше всего у марки выходят полупрозрачные корсеты в бельевом стиле. «Наша аудитория очень разная, но всех девушек объединяет любовь к моде, уверенность в себе и самодостаточность. А мы в свою очередь хотим, чтобы наши корсеты приносили им только радость и каждая могла найти что-то для себя», — поясняет Августина Смаглеева.