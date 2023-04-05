Шик, блеск, красота: как прошло шоу Центральной галереи дизайнеров

Конкурс «Новые имена в моде» в этом году «Собака.ru» прошел в 16-й раз. Экспертный совет выбрал молодые таланты, которые представили свои коллекции на финальном показе в особняке Мясникова. Открыли шоу бренды партнера мероприятия Центральной Галереи Дизайнеров. Рассказываем подробнее!
Брент OLGA RENARD — манифест осознаннной роскоши. Лимитированные коллекции и индивидуальный пошив (класса люкс) прямиком из сердца Петроградки: марка существует с 2021 года. При создании коллекций дизайнер бренда вдохновляется непосредственно материалом: фактурой, цветом и настроением, а в работе предпочитает использовать натуральные ткани.
Объединение семейности и любви — история молодого бренда Alavelarium. Классические вещи смело можно передавать по наследству и не переживать: модели не потеряют своей актуальности (благодаря вневременному крою) и прослужат долго. Приятный бонус: бренд активно поддерживает бодипозитив, поэтому в коллекции представлен широкий размерный ряд (до 60-го размера). «Мы заботимся о том, чтобы наши модели подходили на разные типы фигур и хорошо сидели на каждой, именно поэтому наши вещи может носить вся семья (от дочери до бабушки)».
Как угодить всем: от XS до XL? Уже 4 года создательницы марки New Page Saint P Августина Смаглеева и Юлия Силакова отлично справляются с этой задачей, размывая границы между элегантностью и повседневностью. Бренд — признание в любви к себе и своему телу: лучше всего у марки выходят полупрозрачные корсеты в бельевом стиле. «Наша аудитория очень разная, но всех девушек объединяет любовь к моде, уверенность в себе и самодостаточность. А мы в свою очередь хотим, чтобы наши корсеты приносили им только радость и каждая могла найти что-то для себя», — поясняет Августина Смаглеева.
Коллекция Oksana Tomka «Пассионария» соединила в себе античность (воплощенную в божественных музах: Еве и Венере), женскую силу и нежность. Все флеры (так Оксана называет свои вещи) легко трансформируются благодаря кнопкам, визуально напоминающих гвозди и болтики: украшения закрываются в бутон и полностью распускаются, а предметы одежды преобразуются под романтический, классический и авангардный образы.
Бренд IZ13 переосмыслил строгость и консерватизм офисного дресс-кода — больше никаких бесформенных пиджаков и брюк. «Мы много лет являлись собственниками консалтинговой компании и знаем всю боль дресс-кода в сфере бизнеса. В ДНК бренда мы заложили драму, игру контрастов, любовь к року и готике», — делятся основатели IZ13. Бренд использует эластичные ткани высокого качества (чтобы не мялись), а также смело говорит нет пуговицам, заменяя их на кнопки (и легко растегивались!). Главное в коллекциях — пиджаки, здесь можно найти на любой вкус: женственные с перьями или ромашками, классические, зумерские с изобилием карманов или готические с шипами.
Бренд La Divine переосмыслил минимализм и женскую сексуальность. При создании корсетов правило «form follows function» непреложно, именно поэтому они идеально подходят для любой фигуры и утягивают талию без лент, поясов и шнуровок. Классические модели трансформируют ваш образ, добавив провокационности и четких линий — тысячи комплиментов обеспечены.
Особая благодарность марке обуви Kristina&Milan, который предоставил обувь для моделей. Первый магазин бренда был открыт в 1999 году в Санкт-Петербурге, а уже сегодня обувь из натуральных материалов для любого случая можно купить в восьми офлайн-точках и онлайн.
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