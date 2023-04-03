Marella представила коллекцию SS2023

Героинями кампании стали женщины, которые верят в свою красоту, силу и независимость.
30 марта в петербургском ТРК «Европолис» итальянский бренд Marella (входит в корпорацию Max Mara Fashion Group) представил коллекцию весна-лето 2023 Marella Bonita. Название коллекции переводится с итальянского как «красавицы Marella» — женщины, которые верят в свою красоту, силу и независимость. В этом сезоне бренд сотрудничает с Итальянским Институтом Цвета, который специально для новой коллекции разработал 15 уникальных цветов.
Среди гостей вечера были известные фэшиниста, которые показали свои идеи в работе с цветами бренда: основатель агентства UNIQUEPR Светлана Мельникова, стилист Лена Голова, DJ Greshi.
Стилист Даша Людная, автор блога @dashaglamorama, рассказала о том, как правильно подобрать оттенки согласно своему цветотипу и сочетать их между собой. Зрители увидели самые смелые сочетания цветов: сиреневый и желтый, джинс с ярким коралловым и солнечным розовым, переливы зеленого как пара к лимонному желтому.
Главные принципы работы с цветом:
- придерживаться минимализма: можно играть с фактурой и цветом, но не стоит перегружать образ аксессуарами;
- использовать не больше трех ярких цветов в одном образе;
- делать акцент на монохром и использовать разные оттенки одного цвета;
- создавать контраст между двумя цветами в образе.
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