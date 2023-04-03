Marella представила коллекцию SS2023

30 марта в петербургском ТРК «Европолис» итальянский бренд Marella (входит в корпорацию Max Mara Fashion Group) представил коллекцию весна-лето 2023 Marella Bonita. Название коллекции переводится с итальянского как «красавицы Marella» — женщины, которые верят в свою красоту, силу и независимость. В этом сезоне бренд сотрудничает с Итальянским Институтом Цвета, который специально для новой коллекции разработал 15 уникальных цветов.