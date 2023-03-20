Как прошел показ Татьяны Котеговой?

Дому Мод на Петроградской 55! По такому случаю в изменившемся до неузнаваемости пространстве универмага прошел показ архивных вещей Татьяны Котеговой, заведующей петербургской модой с 1991 года.
Фрагменты коллекций разных лет запросто выстроились в единую структуру показа: стиль Татьяны непоколебим. Все оттенки черного (традиционная локальная готика) и бежевого, всполохи контрастной подкладки, темное кружево на нюдовом шелке, неброские принты – все то, чем нас радует коренной петербургский бренд последние тридцать лет. С недавних пор вещи Татьяны Котеговой (в том числе архивные) доступны в ее корнере в Доме Мод (готкор алерт!).
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