Как прошел показ Татьяны Котеговой?

Фрагменты коллекций разных лет запросто выстроились в единую структуру показа: стиль Татьяны непоколебим. Все оттенки черного (традиционная локальная готика) и бежевого, всполохи контрастной подкладки, темное кружево на нюдовом шелке, неброские принты – все то, чем нас радует коренной петербургский бренд последние тридцать лет. С недавних пор вещи Татьяны Котеговой (в том числе архивные) доступны в ее корнере в Доме Мод (готкор алерт!).