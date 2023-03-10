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Показы и коллекции

Наши идут! Молодые русские модели на Неделях моды

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В этом сезоне русские модели продолжают держать марку: Таня Чурбанова прошлась по подиуму восемнадцать раз, а в София Стейнберг, Алина Болотина и Дарья Кошкина выступили для Fendi, Dior и Dries Van Noten. 

Таня Чурбанова

Архивы пресс-служб

Lanvin

Архивы пресс-служб

Etro

Архивы пресс-служб

Missoni

Архивы пресс-служб

Sportmax

Архивы пресс-служб

Moschino

Архивы пресс-служб

Prada

Архивы пресс-служб

Gabriela Hearst

Архивы пресс-служб

Altuzarra

Архивы пресс-служб

Michael Kors 

Ветеринар из Орла Таня Чурбанова продолжает держать первенство и в этом сезоне: в ее послужном списке восемнадцать шоу, среди которых Lanvin, Altuzarra и Sportmax, а также выход в финале показа No21. На Prada Таня тоже появилась, но если в прошлом сезона она открывала шоу, то в этом вышла шестой. 

София Стейнберг

Архивы пресс-служб

Pack Rabanne 

Архивы пресс-служб

Dries Van Noten

Архивы пресс-служб

Etro

Архивы пресс-служб

Fendi

Архивы пресс-служб

Dior

Архивы пресс-служб

Moschino

Архивы пресс-служб

Sportmax

Старушка модельного бизнеса София Стейнберг (работает аж с 12 лет!) в этом сезоне тоже не сбавляет обороты: восемь показов, семь из которых — бренды A-листа. Она участвовала в шоу Dior, а еще делила подиум с Чурбановой на Etro, Moschino и Sportmax. 

Дарья Кошкина

Архивы пресс-служб

Fendi

Архивы пресс-служб

Gabriela Hearst

Архивы пресс-служб

Tory Burch

Архивы пресс-служб

Area

Архивы пресс-служб

Rodarte

Продолжаем наблюдать за карьерой Дарьи Кошкиной, воспитанницы агенства Avant, которая начала свою большую карьеру в Prada. В этом сезоне у нее пять крупных шоу, среди которых Fendi и Gabriela Hearst. 

Алина Болотина

Архивы пресс-служб

Dior

Архивы пресс-служб

Dries Van Noten

Архивы пресс-служб

Mowalola

Петербурженка Алина Болотина из агенства Aurora в этом сезоне сделала три (но за то каких!) шоу: Dior, Dries Van Noten и Mowalola. 

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