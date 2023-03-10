Наши идут! Молодые русские модели на Неделях моды

Ветеринар из Орла Таня Чурбанова продолжает держать первенство и в этом сезоне: в ее послужном списке восемнадцать шоу, среди которых Lanvin, Altuzarra и Sportmax, а также выход в финале показа No21. На Prada Таня тоже появилась, но если в прошлом сезона она открывала шоу, то в этом вышла шестой.