Наши идут! Молодые русские модели на Неделях моды

В этом сезоне русские модели продолжают держать марку: Таня Чурбанова прошлась по подиуму восемнадцать раз, а в София Стейнберг, Алина Болотина и Дарья Кошкина выступили для Fendi, Dior и Dries Van Noten.
Таня Чурбанова
Ветеринар из Орла Таня Чурбанова продолжает держать первенство и в этом сезоне: в ее послужном списке восемнадцать шоу, среди которых Lanvin, Altuzarra и Sportmax, а также выход в финале показа No21. На Prada Таня тоже появилась, но если в прошлом сезона она открывала шоу, то в этом вышла шестой.
София Стейнберг
Старушка модельного бизнеса София Стейнберг (работает аж с 12 лет!) в этом сезоне тоже не сбавляет обороты: восемь показов, семь из которых — бренды A-листа. Она участвовала в шоу Dior, а еще делила подиум с Чурбановой на Etro, Moschino и Sportmax.
Дарья Кошкина
Продолжаем наблюдать за карьерой Дарьи Кошкиной, воспитанницы агенства Avant, которая начала свою большую карьеру в Prada. В этом сезоне у нее пять крупных шоу, среди которых Fendi и Gabriela Hearst.
Алина Болотина
Петербурженка Алина Болотина из агенства Aurora в этом сезоне сделала три (но за то каких!) шоу: Dior, Dries Van Noten и Mowalola.
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