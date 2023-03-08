Неделя моды в Париже: все, что вам нужно знать

Недели моды сезона осень-зима 2023 завершились Парижем: мы увидели первый показ Демны после оглушительного скандала, полюбовались на воскресший Alexander McQueen в руках Сары Бертон и оплакивали заплесневевшие камелии Chanel. Чем еще запомнится Неделя моды в Париже? Рассказываем!
Miu Miu
Взъерошенные головы, (телесные!) колготки без юбки и парадно-выходные трусики: Миучча Прада продолжает создавать тренды и безупречные (и немного мемные) коллекции. Сумка на сгибе локтя (точно как у глупых девчонок-старшеклассниц в школьные годы редактора) и заправленные в колготки кардиганы (точно как у нее самой в те же годы) — наши любимые стилистические приемы. Еще одно слово этой коллекции — элегантность. Без красных губ, голливудских волн и глубокого декольте, а в лучшем исполнении Миуччи: тонкие, полупрозрачные ткани, макияж без макияжа и походка с высоко поднятой головой.
Balenciaga
После скандала с БДСМ-младенцами Демна выступил на мягких лапках (в четырех штанинах!): без грязи, экспериментов и игрушечного BDSM. В коллекции Balenciaga FW23 Гвасалия вернулся к истокам, а именно — к портновскому мастерству и ДНК-дома, поэтому в этих вещах мы разглядели больше Кристобаля, чем когда-либо. Но авторские приемы (которые мы все так любим!) тоже здесь: знакомые пропорции, бесконечный оверсайз и асимметричные подолы. Отдельная радость – куртка-недоумение, пожимающее плечами кожаное воплощение эмодзи «я не знаю»: просто идеальный способ избежать лишних вопросов. Через всю коллекцию красной нитью прошли брюки, которые семилетний Гвасалия заказывал у соседнего портного и вдохновившие малыша Демну делать свои.
Chanel
Chanel, который мы любили, понемногу продолжает угасать: сначала твид стал уродливым, а теперь камелия устала и заплесневела. Цветок Chanel в интерпретации мадам Виар – это нарост, опухоль, чужеродный элемент. Даже когда она мастерит прекрасный цветок из белоснежных перьев, выходит гнусная выпуклость, а то и плесень (как в луке с черными кожаными шортами), а когда берется за технику аппликации, да еще и в красном, то перед нами и вовсе вырезки из стародачной клеенки. Отдельного упоминания заслуживает стайлинг: инкрустированные черные шорты с ажурными белыми колготками и принтованными сапогами по колено – то, в чем не терпится (на самом деле нет) увидеть амбассадоров бренда вроде Кристен Стюарт и Марго Робби.
Alexander McQueen
Сара Бертон собрала самый банальный мудборд из возможных («Тар» и анатомические рисунки Да Винчи) и ни с того ни с сего произвела блестящую коллекцию. Бренд, который за тринадцать лет ее руководства много натерпелся и, кажется, был обречен и дальше жить в тени своего создателя, внезапно показал, что не все потеряно. Открыла шоу Наоми (спасибо, что без волчьей головы), а дальше все как в наших лучших фантазиях: кожа, безупречный крой, орхидеи и стать, возведенная в абсолют.
Valentino
Зумерский фэшн-восторг! Экстремальная мини-длина, перьевая пушистость, засилье галстуков-селедок и повсеместный пирсинг — Пьерпаоло Пичолли продолжает радовать собранными коллекциями и хорошо знакомыми старыми приемами. Так что если вы уже вытащили пирсинг и свели татуировки — вставляйте и набивайте обратно! В этом сезоне градус нарядности (и гламурности) розовых пайеточных тренчей и красных драпированных платьев будем сбавлять не белыми кедами и растрепанными волосами, а нефорскими бьюти-нотками — длинные челки, черные смоки и прочие атрибуты пятнадцатилеток.
Saint Laurent
Новая коллекция Энтони Ваккарелло для Saint Laurent однозначно попала прямо в сердечко: girl power, восьмидесятые и костюмы-двойки. Переработка архивов — задача, с которой Ваккарелло справляется лучше других креативных директоров. Так основой коллекции стал горячо любимый самим Сен-Лораном костюм с юбкой, правда пиджак обрел акцентную (и, говорят, очень труднодостижимую) линию плеча. Но сам дизайнер за кулисами уточнил, что также обращался к образам Мелани Гриффит и Сигурни Уивер в фильме «Деловая девушка» 1988 года. Все эти строгие костюмы-двойки сочетались с простыми, словно растянутыми майками-алкоголичками и лаковыми туфлями-слингбэками. Вместо жакетов на подиуме иногда выступали корпулентные куртки в и щедро драпированные блузы в духе 1980-х, добавившие офисному шику монументальности.
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