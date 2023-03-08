Неделя моды в Париже: все, что вам нужно знать

Chanel, который мы любили, понемногу продолжает угасать: сначала твид стал уродливым, а теперь камелия устала и заплесневела. Цветок Chanel в интерпретации мадам Виар – это нарост, опухоль, чужеродный элемент. Даже когда она мастерит прекрасный цветок из белоснежных перьев, выходит гнусная выпуклость, а то и плесень (как в луке с черными кожаными шортами), а когда берется за технику аппликации, да еще и в красном, то перед нами и вовсе вырезки из стародачной клеенки. Отдельного упоминания заслуживает стайлинг: инкрустированные черные шорты с ажурными белыми колготками и принтованными сапогами по колено – то, в чем не терпится (на самом деле нет) увидеть амбассадоров бренда вроде Кристен Стюарт и Марго Робби.