Как прошел показ Chanel на парижской неделе моды?

Камелия в интерпретации мадам Виар – это нарост, опухоль, чужеродный элемент. Даже когда она мастерит прекрасный цветок из белоснежных перьев, выходит гнусная выпуклость, а то и плесень (как в луке с черными кожаными шортами), а когда берется за технику аппликации, да еще и в красном, то перед нами и вовсе вырезки из стародачной клеенки.