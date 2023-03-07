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Показы и коллекции

Как прошел показ Chanel на парижской неделе моды?

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Кажется, Виржини Виар последовательно и хладнокровно уничтожает все коды Chanel. Лихо расправившись с твидом, она взялась за камелию.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Камелия в интерпретации мадам Виар – это нарост, опухоль, чужеродный элемент. Даже когда она мастерит прекрасный цветок из белоснежных перьев, выходит гнусная выпуклость, а то и плесень (как в луке с черными кожаными шортами), а когда берется за технику аппликации, да еще и в красном, то перед нами и вовсе вырезки из стародачной клеенки. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Отдельного упоминания заслуживает стайлинг: инкрустированные черные шорты с ажурными белыми колготками и принтованными сапогами по колено – то, в чем не терпится (на самом деле нет) увидеть амбассадоров бренда вроде Кристен Стюарт и Марго Робби. 

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