Как прошел показ Chanel на парижской неделе моды?

Кажется, Виржини Виар последовательно и хладнокровно уничтожает все коды Chanel. Лихо расправившись с твидом, она взялась за камелию.
Камелия в интерпретации мадам Виар – это нарост, опухоль, чужеродный элемент. Даже когда она мастерит прекрасный цветок из белоснежных перьев, выходит гнусная выпуклость, а то и плесень (как в луке с черными кожаными шортами), а когда берется за технику аппликации, да еще и в красном, то перед нами и вовсе вырезки из стародачной клеенки.
Отдельного упоминания заслуживает стайлинг: инкрустированные черные шорты с ажурными белыми колготками и принтованными сапогами по колено – то, в чем не терпится (на самом деле нет) увидеть амбассадоров бренда вроде Кристен Стюарт и Марго Робби.
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