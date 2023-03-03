Чем запомнился показ Loewe?

Джонатан Андерсон показал платья с пустыми полями (приемчик из Prada SS23, читай: временно запрещенный) и смазанными принтами: при определенном усилии можно разглядеть анемичные цветочки, заломы ткани и целый бежевый тренч (который и так повсюду мерещится). Также на арене: сапоги с чужой щиколотки, фронтовые челси и платье-сумка (несем себя через плечо, не теряя достоинства).