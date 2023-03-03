Чем запомнился показ Loewe?

На показе Loewe модели ходили между разноцветных кубов из конфетти (10 тонн спрессованного праздника!) авторства итальянской художницы Лары Фаваретто. Их жизнерадостная цветовая гамма навеяна фильмом «Солнцестояние». Что могло пойти не так?
Джонатан Андерсон показал платья с пустыми полями (приемчик из Prada SS23, читай: временно запрещенный) и смазанными принтами: при определенном усилии можно разглядеть анемичные цветочки, заломы ткани и целый бежевый тренч (который и так повсюду мерещится). Также на арене: сапоги с чужой щиколотки, фронтовые челси и платье-сумка (несем себя через плечо, не теряя достоинства).
Из прекрасного: ослепительные стразотренчи для темных времен и брюки-куриные лапки (в пандан к меховым Khaite). Перья еще никогда не выглядели такими уютными.
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