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Показы и коллекции

Широкие плечи, ассиметричные драпировки и безудержная элегантность в новой коллекции Saint Laurent

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Новая коллекция Энтони Ваккарелло для Saint Laurent однозначно попала прямо в сердечко: girl power, восьмидесятые и костюмы-двойки. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Переработка архивов — задача, с которой Ваккарелло справляется лучше других креативных директоров. Так основой коллекции стал горячо любимый самим Сен-Лораном костюм с юбкой, правда пиджак обрел акцентную (и, говорят, очень труднодостижимую) линию плеча. Но сам дизайнер за кулисами уточнил, что также обращался к образам Мелани Гриффит и Сигурни Уивер в фильме «Деловая девушка» 1988 года. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Все эти строгие костюмы-двойки сочетались с простыми, словно растянутыми майками-алкоголичками и лаковыми туфлями-слингбэками. Вместо жакетов на подиуме иногда выступали корпулентные куртки в и щедро драпированные блузы в духе 1980-х,  добавившие офисному шику монументальности. 

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