Широкие плечи, ассиметричные драпировки и безудержная элегантность в новой коллекции Saint Laurent

Переработка архивов — задача, с которой Ваккарелло справляется лучше других креативных директоров. Так основой коллекции стал горячо любимый самим Сен-Лораном костюм с юбкой, правда пиджак обрел акцентную (и, говорят, очень труднодостижимую) линию плеча. Но сам дизайнер за кулисами уточнил, что также обращался к образам Мелани Гриффит и Сигурни Уивер в фильме «Деловая девушка» 1988 года.