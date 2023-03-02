Широкие плечи, ассиметричные драпировки и безудержная элегантность в новой коллекции Saint Laurent

Новая коллекция Энтони Ваккарелло для Saint Laurent однозначно попала прямо в сердечко: girl power, восьмидесятые и костюмы-двойки.
Переработка архивов — задача, с которой Ваккарелло справляется лучше других креативных директоров. Так основой коллекции стал горячо любимый самим Сен-Лораном костюм с юбкой, правда пиджак обрел акцентную (и, говорят, очень труднодостижимую) линию плеча. Но сам дизайнер за кулисами уточнил, что также обращался к образам Мелани Гриффит и Сигурни Уивер в фильме «Деловая девушка» 1988 года.
Все эти строгие костюмы-двойки сочетались с простыми, словно растянутыми майками-алкоголичками и лаковыми туфлями-слингбэками. Вместо жакетов на подиуме иногда выступали корпулентные куртки в и щедро драпированные блузы в духе 1980-х, добавившие офисному шику монументальности.