Французское феминистки и российские модели на показе Christian Dior

Мария Грация Кьюри (итальянка по происхождению) гордится, что за семь лет на посту креативного директора французского модного Дома научилась лучше понимать французов, а мы разводим руками и наблюдаем, как 96 заунывных образов, среди которых перетянутые тонкими ремнями платья с открытыми плечами и цветастое плиссе, проплывают по подиуму на главных молодых российских моделях Тане Чурбановой и Софии Стейнберг.