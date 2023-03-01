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Показы и коллекции

Французское феминистки и российские модели на показе Christian Dior

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Мария Грация Кьюри показала коллекцию Christian Dior сезона осень-зима 2023, вдохновленную сильными женщинами (тут даже нашлось место футболке с фем-лозунгом!). Рассказываем, что еще было на подиуме. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Осенняя коллекция Christian Dior получилась непосредственной, строгой и местами сексуальной: много черного, мятые ткани (будто из бабушкиного сундука) и неумело реконструированное наследие Кристиана Диора. Коллекция про феминистку и участницу сопротивления Катрин Диор и других женщин послевоенного Парижа, среди которых Эдит Пиаф и Жюльетт Греко. Возможно поэтому вещи получились скромными и тихими, с следами военной моды в виде бушлатов и узких юбок. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Мария Грация Кьюри (итальянка по происхождению) гордится, что за семь лет на посту креативного директора французского модного Дома научилась лучше понимать французов, а мы разводим руками и наблюдаем, как 96 заунывных образов, среди которых перетянутые тонкими ремнями платья с открытыми плечами и цветастое плиссе, проплывают по подиуму на главных молодых российских моделях Тане Чурбановой и Софии Стейнберг.

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