Неделя моды в Милане: все, что вам нужно знать

В Милане закончилась очередная неделя моды. Список хедлайнеров видоизменился: в Gucci спящий режим, в Blumarine признаки выгорания, а в Fendi вообще феерия серого плиссе. Оставшиеся в строю что-то кропотливо режут: в Prada и Jil Sander – белые цветы-оригами, в Diesel – фигурные дырки в дениме, а в Bottega Veneta – коров на бахрому.
Bottega Veneta
Когда дело доходит до фокусов с кожей Мэтье Блази неутомим: если в прошлом сезоне из нее шили нарочито непримечательные майки и джинсы, то в этом вяжут носки-сапоги и целые шубы. Мастерское препарирование – не единственный талант Блази: благодаря его страсти к богатым фактурам мы почти что побывали на выставке художественного текстиля (чешуйчатая вязка, кружевные аппликации, юбки и целые платья в жанре «операция ковер»). Ко всему прочему, он решил не выстраивать и не структурировать коллекцию, сделав ставку на отдельные образы, а не привычные блоки. Самый эффектный – небольшая стая русалок в длинных платьях с низкой талией (нет платья – нет хвостика!).
Prada
Миучча Прада и Раф Симонс продолжают закладывать за воротник: этот шейный аксессуар перекочевал из мужской коллекции. Вслед за ним убежало одеяло, улетела простыня: получились объемистые стеганые мини (практикуем бодипозитив) и белые халаты со шлейфами (играем в медсестру). Показ открылся ворохом кипенно-белых юбок, декорированных цветами оригами: их дофаминовую, почти свадебную нарядность на всякий случай приглушили базовыми серыми свитерами. Также в повестке: милитари-шик (который мы заслужили) и лучший алый лаковый костюм сезона.
Ferragamo
Максимиллиан Дэвис припомнил былые голливудские успехи Ferragamo: когда-то здесь заказывали туфельки Одри Хепберн, Грета Гарбо и Мэрилин Монро. Фабрика грез в прочтении Дэвиса – это лаке (платья со скрипом), текучий металл (драпированная сталь) и красное пальто (из кожаных пикселей). Отдельная благодарность за тренчи всех оттенков кроме бежевого, жизнеутверждающие пузатые колье и щедрое предложение носить сумки под мышкой, а светлые туфли с черными колготками (и белыми шароварами!).
Jil Sander
Мотокуртки (чтоб уехать в горизонт), черно-белые шашечки (Уэнсдэй-шик), олдскульные цветы и вишенка на торте – да, это вишенка на торте. В коллекции есть все, кроме Джил Сандер, ее минималистические заветы и коды отжили свое: Люк и Люси Мейер вспоминают собственные 90-е и нулевые. Из прошлого дизайнеров удалось дополнительно добыть кобальта, зебр, ворсистых фактур и размашистых штанов на молниях.
Diesel
Гленн Мартенс продолжает экспериментировать с агрегатными состояниями денима: джинсы, протертые до состояния микросетки, куртка, заношенная даже не до дыр, а до нитей (основы и утка!), останки платья из денима, переходящего в пайетки (праздник, который мы заслужили). Бамстеры, мини и голые платья показывали под недвусмысленные стоны саундтрека на фоне горы презервативов, которые отныне станут раздавать в магазинах Diesel, чтоб вы не расплодились. Ведь впереди примерно зомби-апокалипсис: самое время для склизких пальто и курток в стиле кордицепс-шик (для последних из нас).
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