Неделя моды в Милане: все, что вам нужно знать

Когда дело доходит до фокусов с кожей Мэтье Блази неутомим: если в прошлом сезоне из нее шили нарочито непримечательные майки и джинсы, то в этом вяжут носки-сапоги и целые шубы. Мастерское препарирование – не единственный талант Блази: благодаря его страсти к богатым фактурам мы почти что побывали на выставке художественного текстиля (чешуйчатая вязка, кружевные аппликации, юбки и целые платья в жанре «операция ковер»). Ко всему прочему, он решил не выстраивать и не структурировать коллекцию, сделав ставку на отдельные образы, а не привычные блоки. Самый эффектный – небольшая стая русалок в длинных платьях с низкой талией (нет платья – нет хвостика!).